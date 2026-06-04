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Conagua habría entregado contratos millonarios a empresa fantasma ligada a Adán Augusto: MCC

La red de empresas fantasma estaría ligada a una notaría de Adán Augusto López.

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Por: Tania Itzel Vargas

Mexicanos Contra la Corrupción (MCC) denuncian una posible red de corrupción entre la Conagua y Adán Augusto López.

La organización civil señala que la Conagua habría entregado contratos millonarios a una red de empresas ligadas a la notaría 27, propiedad de Adán Augusto López.

MCC señala que la compañía de la que nace la red de empresas fantasma está catalogada por el SAT como facturera.

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