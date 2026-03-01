Colapsan varillas en la Línea 4 del Metro y varios trabajadores resultaron heridos en Monterrey

Se registró un fuerte accidente en las obras de construcción de la Línea 4 del Metro de Monterrey, en Nuevo León. Una estructura de varillas en proceso de armado colapsó durante la madrugada y al menos cinco trabajadores resultaron heridos.

El accidente se registró en la zona de las avenidas Constitución y Gonzalitos, donde actualmente se construyen columnas y trabes que formarán parte del viaducto elevado del nuevo sistema de transporte que conectará con el Aeropuerto.

¿Cómo fue el accidente en la Línea 4 del Metro?

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió mientras se realizaban labores de colocación y aseguramiento de varillas de acero para una columna. Por razones que aún se investigan, el entramado metálico perdió estabilidad y se vino abajo desde varios metros de altura.

Parte de la estructura cayó sobre el área de trabajo, lo que provocó que algunos trabajadores resultaran golpeados por el material o sufrieran caídas al intentar resguardarse. Tras el colapso, compañeros de los trabajadores dieron aviso a los servicios de emergencia para auxiliar a los afectados.

Al sitio acudieron paramédicos, elementos de Protección Civil y personal de auxilio, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados. Al menos cuatro de ellos fueron reportados con heridas de consideración, por lo que tuvieron que ser trasladados al hospital más cercano; algunos presentaban golpes y posibles fracturas derivadas del desplome de las varillas.

Autoridades informan sobre el accidente en la Línea 4 del Metro

Autoridades estatales indicaron que se realizará una revisión estructural y de protocolos de seguridad para determinar las causas del accidente. Por otro lado, no es el primer incidente registrado en la construcción de la Línea 4, por lo que usuarios piden mejorar las condiciones del trabajo para que estas situaciones no se repitan.

Horas después del accidente, el Sistema de Transporte Colectivo de Monterrey informó que todos los trabajadores ya fueron dados de alta y se encuentran en su domicilio mientras se recuperan de sus heridas.

