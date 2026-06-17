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Colapsa Insurgentes Sur por manifestación de la CNTE
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VIDEO: Deslizamiento de tierra sepulta kínder y suspende clases indefinidamente en Chiapas
Un kínder se encuentra en peligro debido a un deslizamiento de tierra, que dejó sin clases a sus alumnos en Chiapas mientras PC evalúa los daños estructurales.
Metadatos del artículo
Publicado
17/06/2026
🕐
18:59
Por:
Adriana Juárez Miranda
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