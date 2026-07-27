Clima hoy 27 de julio: Huracán Genevieve, Monzón mexicano y onda tropical 21 dejarán lluvias y fuertes vientos en México

El huracán Genevieve, el Monzón mexicano, canales de baja presión y la onda tropical 21 provocarán fuertes lluvias, así como rachas de viento en la mayor parte del país, de acuerdo al pronóstico del clima para este lunes 27 de julio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las zonas más afectadas serán el sur, sureste, occidente y centro del país, donde se esperan chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

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Huracán Genevieve es categoría 5 y provocarán lluvias hoy

En específico, debido a que el huracán Genevieve se fortaleció a categoría 5 y se ubica a 855 kilómetros de Cabo San Lucas, Baja California Sur, se esperan lluvias en el occidente del país, así como fuertes rachas de viento de 315 kilómetros por horas.

Pese a esto, en la entidad persiste la onda de calor, por lo que se espera un ambiente caluroso durante la mayor parte de este lunes.

¿Dónde lloverá hoy 27 de julio?

Estos son los estados donde lloverá durante este lunes:

Lluvias muy fuertes : Sonora, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero, Puebla y Veracruz

: Sonora, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero, Puebla y Veracruz Chubascos : Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México (CDMX), Hidalgo, Tlaxcala, Michoacán, Estado de México (Edomex), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México (CDMX), Hidalgo, Tlaxcala, Michoacán, Estado de México (Edomex), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Lluvias aisladas: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí

¿Cuál será el clima para CDMX este lunes?

Mientras tanto, específicamente en CDMX, durante este lunes se prevé un cielo nublado y ambiente frío en las primeras horas del día. Llegada la tarde habrá un ambiente cálido, cielo medio nublado, aunque con tendencia a chubascos.

La temperatura máxima para este día es de 25 a 27ºC, mientras que la mínima oscilará entre los 13 y 15º.

Ante estas fuertes lluvias por presencia de distintos fenómenos meteorológicos, las autoridades piden a la ciudadanía tener cuidado y protegerse.

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