¡Sin paso! Anuncian cierre de tramo de la autopista México-Puebla

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informó sobre el cierre de un tramo de la autopista México-Puebla durante dos días, lo que provocará el desvío de automóviles.

El cierre a la circulación se debe al montaje de una estructura metálica correspondiente a los trabajos del Trolebús, a la altura del kilómetro 20, lugar donde se ubicará la estación La Virgen/La Caldera, dirección Puebla.

¿Cuándo cerrarán el tramo de la autopista México-Puebla?

Las obras comenzarán el miércoles 4 de marzo a las 19:00 horas con el desvío de los automóviles a carriles centrales y concluirán a las 5:00 horas del jueves 5 de marzo. Además, se realizará un cierre temporal a la circulación de las 00:00 a las 1:00 horas del mismo jueves.

¿Cuál es la importancia de la autopista México-Puebla?

La autopista México-Puebla se inauguró el 5 de mayo de 1962 durante la presidencia de Adolfo López Mateos con motivo del 100 aniversario de la Batalla del 5 de mayo.

Se creó con el objetivo de comunicar a los habitantes de Puebla con la capital del país y con el Golfo de México y actualmente es una de las autopistas más importantes del país para el traslado de mercancías y personas, pues se ha convertido en una pieza clave para el comercio interior y exterior.

