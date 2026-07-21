Se aproxima el golpe de agua a Jalisco: SMN anuncia 48 horas de tormentas intensas y posibles granizadas en el estado

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el periodo más crítico del temporal afectará a Jalisco este miércoles 22 y jueves 23 de julio con 48 horas de lluvias muy fuertes.

Las precipitaciones de hasta 75 milímetros podrían ocasionar también descargas eléctricas, granizadas y riesgo de inundaciones en varios municipios.

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¿Cuándo iniciarán las 48 horas de precipitaciones fuertes y granizadas que prevé el SMN para Jalisco?

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional señala que la interacción del monzón mexicano con canales de baja presión intensificará el temporal a partir del miércoles. Aunque este martes se esperan chubascos de 25 a 50 milímetros, el volumen de agua escalará de 50 a 75 milímetros en las jornadas del miércoles 22 y jueves 23 de julio.

Las alertas meteorológicas para las distintas regiones del estado consideran los siguientes factores de riesgo:

El sur y el oeste de Jalisco recibirán las tormentas más severas con actividad eléctrica constante y probable caída de granizo.

recibirán las tormentas más severas con actividad eléctrica constante y probable caída de granizo. El Área Metropolitana de Guadalajara registrará lluvias intensas acompañadas de ráfagas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

registrará lluvias intensas acompañadas de ráfagas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora. Los cauces de ríos y arroyos registrarán un aumento acelerado en sus niveles, elevando la probabilidad de deslaves en zonas de ladera.

¿Cómo afectarán el calor extremo y las tormentas al clima general de Jalisco esta semana?

Las lluvias no frenarán el ambiente caluroso en el territorio jalisciense, ya que la Comisión Nacional del Agua mantiene el pronóstico de altas temperaturas en la región. Los termómetros en la entidad marcarán máximas de entre 35 y 40 grados de forma simultánea a las tormentas, generando un ambiente muy húmedo en las zonas urbanas y rurales.

El pronóstico extendido del SMN también advierte a la población sobre otras inclemencias climáticas:

El oleaje en las costas alcanzará alturas de 1.5 a 2.5 metros en la franja costera jalisciense, afectando la navegación marítima.

alcanzará alturas de 1.5 a 2.5 metros en la franja costera jalisciense, afectando la navegación marítima. Las rachas de viento sobre el norte y centro del estado podrían derribar anuncios publicitarios, ramas y cableado eléctrico.

sobre el norte y centro del estado podrían derribar anuncios publicitarios, ramas y cableado eléctrico. El contraste térmico generará mañanas frescas de 13 a 16 grados en los Altos y tardes sofocantes previas a las precipitaciones.

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