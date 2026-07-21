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Informe de EUA ubica a México como punto estratégico para espionaje cubano y ruso

Un informe de Estados Unidos advierte que México es un punto estratégico para operaciones de inteligencia de Cuba y Rusia.

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1 minuto lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos identifica a Cuba como un centro de operaciones de inteligencia rusos en la región.

El documento señala que México es un punto estratégico para actividades de espionaje vinculadas a Cuba y Rusia.

Especialistas advierten que las revelaciones podrían incrementar las tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos. También consideran que el tema podría influir en la relación bilateral y en las negociaciones comerciales en el marco del T-MEC.

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