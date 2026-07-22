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/México/Nota

Prepara el paraguas; onda tropical ocasionará intensas lluvias y caída de granizo en gran parte del país

El SMN informó que seguirán las lluvias con descargas eléctricas en el oriente, centro, sur y sureste del país, así que prepara el paraguas o el impermeable.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Prepárate porque continuarán las tormentas en gran parte del país; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el monzón mexicano, canales de baja presión y la onda tropical núm.20 se desplazará sobre el sureste mexicano provocando lluvias acompañadas de descargas eléctricas en gran parte del país.

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Lluvias, descargas eléctricas y granizo en varios estados del país

De acuerdo con el pronóstico del clima, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y la divergencia de altura provocarán lluvias en los siguientes estados:

  • Muy fuertes en Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste).
  • Fuertes en Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y suroeste), Sinaloa (este y sur), Nayarit (norte) y Chiapas (sur).
  • Chubascos en Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas en Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco.

Onda de calor en estados del litoral del Pacífico, Golfo de México y la península de Yucatán

Además, continuará el ambiente caluroso en algunas partes del país debido a que comienza la onda de calor y estos estados registrarán altas temperaturas:

  • Superiores de 45°C en Baja California (noreste) y Sonora (oeste).
  • De 40 a 45°C en Baja California Sur, Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte y centro), Nuevo León (norte, noreste y este) y Tamaulipas.
  • De 35 a 40°C en Durango, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • De 30 a 35°C en Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

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