EN VIVO: Carreteras de México cerradas por accidentes y bloqueos hoy miércoles

Si vas a salir a carretera hoy, te recomendamos tomar previsiones ya que Caminos y Puentes Federales (Capufe) dio a conocer el reporte vial y se registran cierres en varias autopistas debido a accidentes y bloqueos.

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¿Qué carreteras están cerradas hoy?

La Guardia Nacional Carreteras dio a conocer qué autopistas reportan afectaciones por diversos motivos y se recomienda a los automovilistas tomar previsiones y en caso de ser necesario buscar alternativas viales. Además, se hace un llamado para que respeten los límites de velocidad y realicen una revisión de sus vehículos antes de salir.

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