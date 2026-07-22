Es oficial en Poza Rica, Veracruz: CFE lanza un servicio especial desde este 22 de julio y estas son las fechas y horarios

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) instaló mesas de atención presencial en Poza Rica, Veracruz, para resolver reportes de fallas, aclaraciones de facturación y trámites de contratación.

El programa desplegado en conjunto con el gobierno municipal operará en sedes fijas y módulos móviles para atender a la población.

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¿Qué servicio especial activó la CFE en Poza Rica desde este 22 de julio y cuáles son sus sedes?

La Comisión Federal de Electricidad habilitó módulos de orientación para canalizar los reclamos por variaciones de voltaje y solicitudes de mantenimiento en las colonias del municipio. La atención al cliente en estas mesas temporales se brinda de manera gratuita para todos los usuarios veracruzanos que se acerquen.

Los centros de atención ciudadana operan en ubicaciones fijas:

La Terraza del Palacio Municipal recibe a las personas que buscan aclarar cobros o ajustar contratos del servicio eléctrico.

recibe a las personas que buscan aclarar cobros o ajustar contratos del servicio eléctrico. La Plaza Cívica 18 de Marzo procesa reportes técnicos sobre cortes en la red de distribución.

procesa reportes técnicos sobre cortes en la red de distribución. El Parque Juárez registra solicitudes de revisión de medidores e instalaciones de suministro.

registra solicitudes de revisión de medidores e instalaciones de suministro. Las instalaciones de la CANACO atienden requerimientos de pequeños comerciantes y locales del centro.

¿Hasta qué fecha estarán disponibles las mesas de la CFE y el Gobierno Municipal de Poza Rica?

El Gobierno Municipal de Poza Rica informó que los módulos de la CFE brindarán servicio del 22 al 29 de julio en un horario de 09:00 a 13:00 horas. Un módulo itinerante recorrerá distintos sectores para ampliar el alcance en las zonas periféricas del estado de Veracruz.

La colaboración institucional entre la CFE y el Gobierno del Estado de Veracruz busca agilizar la resolución de expedientes técnicos sin intermediarios. La iniciativa responde a la estrategia nacional de acercar la operación de las empresas públicas a la población.

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