Trayectoria EN VIVO del huracán “Fausto” en el Pacífico mexicano hoy 22 de julio

¿Podría fortalecerse Fausto? El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) prevé que el ciclón llegue a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson durante las próximas horas.

Durante este miércoles 22 de julio, las ráfagas de viento han aumentado a 140 kilómetros por hora y se encuentra, aproximadamente, a mil 320 kilómetros del extremo sur de Baja California Sur.

Actualización en el gráfico del #Huracán #Fausto, de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson en el océano #Pacífico. No genera efectos en #México pic.twitter.com/KPBwCkva8M — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 22, 2026

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Trayectoria EN VIVO del huracán “Fausto” hoy

Así avanza el huracán Fausto durante este miércoles:

¿Hay peligro si el huracán Fausto roca tierra en tierras mexicanas?

Específicamente, el pronóstico de las autoridades estadunidenses establece que Fausto se desplaza sobre aguas cálidas y con vientos ligeros o moderados, así como abundante humedad, lo que hará que llegue a la categoría 2 en las próximas horas.

No obstante, mientras se acerque a aguas frías, en alrededor de 36 horas, comenzará a degradarse debido a que disminuirá la humedad y habría un debilitamiento del ciclón, esto a medida que se acerca a las costas mexicanas, por lo que el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) no prevé efectos dañinos para el país.

“Si Fausto tomara una trayectoria más al norte, el sistema tendría dificultades para mantener la convección profunda, lo que podría conducir a una tendencia de debilitamiento más rápida de lo que se pronostica actualmente”, se pudo leer en uno de los últimos avisos del Centro Nacional de Huracanes.

Tormenta tropical Bertha podría tocar tierra en el golfo de México

Por otra parte, en el golfo de México, la tormenta tropical Bertha sigue su curso y se desplaza hacia algunos puntos de Florida, así como de Luisana.

Su presencia ha provocado marea alta y marejada ciclónica, por lo que al tocar tierra podría generar inundaciones. Las autoridades piden a la población mantenerse al pendiente de la información oficial.

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