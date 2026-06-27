“La esperanza muere al último”: padre de Roxana Guzmán acude a la FGE para pruebas de ADN

La búsqueda de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, privada de la libertad desde el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital, entró en una nueva etapa este fin de semana. Sus familiares acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Veracruz en Coatzacoalcos para proporcionar muestras biológicas que permitan realizar pruebas de ADN, como parte de las diligencias ministeriales.

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Antes de ingresar a las instalaciones federales, Fernando Guzmán, padre de la comunicadora, expresó que la familia mantiene la esperanza de encontrarla con vida y aseguró que confía en el trabajo de las autoridades encargadas de la investigación.

“La esperanza muere al último, primeramente Dios, aunque esté sin ojos, sin una pierna, ojalá que mi hija aparezca”. — Fernando Guzmán, padre de Roxana Guzmán

¿Por qué la FGE Veracruz realiza pruebas de ADN en el caso de Roxana Guzmán?

Cabe decir que la toma de muestras forma parte de las investigaciones que realizan autoridades federales tras diversas diligencias desplegadas en el sur de Veracruz.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General de la República ni la Fiscalía General del Estado de Veracruz han confirmado oficialmente el hallazgo de restos humanos pertenecientes a la periodista.

Sin embargo, fuentes policiales consultadas por medios locales señalaron que las autoridades realizan trabajos periciales en un rancho ubicado en el municipio de Moloacán, donde presuntamente podrían existir indicios relacionados con el caso Roxana Guzmán.

¿Qué avances hay en la investigación por la desaparición de Roxana Guzmán?

Las autoridades federales informaron sobre la detención de José del Carmen “N”, alias “Delta”, quien es investigado por su presunta participación en el secuestro de Roxana Guzmán.

De acuerdo con la información oficial, el detenido era considerado un objetivo prioritario en materia de seguridad por su presunto liderazgo de una célula delictiva que opera en la región.

¿Qué sigue en el caso Roxana Guzmán?

Las muestras de ADN serán analizadas por especialistas para apoyar las investigaciones que encabezan las autoridades ministeriales. Mientras tanto, la familia de Roxana Guzmán continúa esperando noticias que permitan conocer su paradero, al tiempo que organizaciones defensoras de la libertad de expresión mantienen el seguimiento del caso y han solicitado una investigación exhaustiva.

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