Secretaría de Salud anuncia vacantes para especialistas de la salud que quieran trabajar en la ONU
La Secretaría de Salud lanzó un nuevo portal para conectar a profesionales mexicanos con puestos en la OMS, ONU, UNICEF y más; consulta los requisitos aquí.
Con el objetivo de fortalecer la diplomacia sanitaria y ampliar la presencia de especialistas mexicanos en organismos multilaterales, la Secretaría de Salud (SSa) anunció una nueva sección para difundir vacantes laborales en instituciones internacionales vinculadas con la salud global.
La iniciativa busca que profesionales mexicanos participen activamente en espacios donde se diseñan políticas sanitarias, estrategias de prevención y respuestas ante emergencias de salud pública a nivel mundial.
¿Te interesa desarrollar tu carrera en el ámbito internacional?— SALUD México (@SSalud_mx) March 10, 2026
Explora las oportunidades laborales en organismos internacionales y sé parte de iniciativas que contribuyen al bienestar y al fortalecimiento de la salud pública a nivel global. 🩺
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¿En qué dependencias son las vacantes?
Las convocatorias disponibles enlazan directamente con los portales oficiales de cada organismo, donde se detallan los requisitos y el proceso de postulación.
Entre las instituciones que actualmente ofrecen oportunidades laborales se encuentran la Organización de las Naciones Unidas (ONU, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Vacantes internacionales en salud para marzo de 2026
Las oportunidades profesionales disponibles en marzo de 2026 abarcan áreas como investigación científica, economía de la salud, epidemiología, sanidad animal y políticas públicas. Entre las principales convocatorias destacan:
Naciones Unidas
Consultor Especialista en RAM ambiental y Una Salud
- Área: Consultoría médica y ambiental
- Licenciatura o maestría en cooperación internacional, salud pública o área afín
- Entre 3 y 5 años de experiencia en cooperación internacional, política ambiental o salud pública
- Experiencia en gestión y monitoreo de proyectos con múltiples socios
- Inglés avanzado oral y escrito
- Periodo de postulación: del 6 al 20 de marzo de 2026
Oficial de Asuntos Económicos (Economista de la Salud)
- Área: Economía de la salud
- Licenciatura o maestría en economía de la salud o políticas sanitarias
- Al menos 7 años de experiencia en análisis de financiamiento sanitario o investigación económica
- Experiencia en sistemas de seguro social de salud o mecanismos innovadores de financiamiento
- Inglés y francés obligatorios
- Periodo de postulación: del 1 al 31 de marzo de 2026
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Organización Mundial de la Salud (OMS)
Científico en investigación epidemiológica
- Área: Investigación en salud
- Doctorado en epidemiología, bioestadística o campo similar
- Experiencia en epidemiología del cáncer o análisis de supervivencia
- Participación en estudios internacionales multicéntricos
- Inglés avanzado y francés deseable
- Periodo de postulación: del 11 de marzo al 2 de abril de 2026
Oficial de Financiamiento de la Salud
- Área: Economía y políticas de salud
- Título o maestría en salud pública o ciencias de la salud
- Mínimo 5 años de experiencia en políticas de salud o financiamiento de sistemas sanitarios
- Inglés avanzado
- Periodo de postulación: del 10 al 23 de marzo de 2026
Laboratory Surveillance Officer
- Área: Vigilancia de laboratorio y salud pública
- Licenciatura en microbiología, biología o ciencias de laboratorio médico
- Experiencia en diagnóstico clínico o salud pública
- Conocimientos en diagnóstico molecular (PCR) y manejo de muestras clínicas
- Inglés fluido
- Periodo de postulación:del 4 al 18 de marzo de 2026
Oportunidades en UNICEF, FAO y OPS para especialistas en salud pública
Otros organismos multilaterales también publicaron convocatorias para especialistas en salud y cooperación internacional:
Consultoría internacional en cobertura de vacunación – UNICEF
- Área: salud infantil y desarrollo temprano
- Licenciatura o maestría en salud pública, nutrición o salud pediátrica
- Experiencia en salud materna, neonatal o emergencias
- Inglés avanzado
- Periodo: del 10 al 24 de marzo de 2026
Animal Health Specialist – Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- Área: sanidad animal
- Título superior en sanidad animal o ciencias ganaderas
- Al menos 5 años de experiencia en enfermedades zoonóticas
- Experiencia en desarrollo de políticas y alianzas internacionales
- Periodo: del 2 al 30 de marzo de 2026
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Asesor/a de Evidencia Científica – Organización Panamericana de la Salud
- Área: políticas sanitarias basadas en evidencia
- Maestría en epidemiología o salud pública
- Al menos 9 años de experiencia en cooperación técnica y publicación científica
- Periodo: del 5 al 26 de marzo de 2026
La Secretaría de Salud invitó a profesionales mexicanos a explorar estas oportunidades, al considerar que la participación del país en organismos internacionales es clave para fortalecer el liderazgo de México en la salud global y contribuir a la solución de los principales desafíos sanitarios a nivel mundial.
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