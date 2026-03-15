Secretaría de Salud anuncia vacantes para especialistas de la salud que quieran trabajar en la ONU

Con el objetivo de fortalecer la diplomacia sanitaria y ampliar la presencia de especialistas mexicanos en organismos multilaterales, la Secretaría de Salud (SSa) anunció una nueva sección para difundir vacantes laborales en instituciones internacionales vinculadas con la salud global.

La iniciativa busca que profesionales mexicanos participen activamente en espacios donde se diseñan políticas sanitarias, estrategias de prevención y respuestas ante emergencias de salud pública a nivel mundial.

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Explora las oportunidades laborales en organismos internacionales y sé parte de iniciativas que contribuyen al bienestar y al fortalecimiento de la salud pública a nivel global. 🩺



Consulta las vacantes y postúlate… pic.twitter.com/IIWG3MWz0D — SALUD México (@SSalud_mx) March 10, 2026

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¿En qué dependencias son las vacantes?

Las convocatorias disponibles enlazan directamente con los portales oficiales de cada organismo, donde se detallan los requisitos y el proceso de postulación.

Entre las instituciones que actualmente ofrecen oportunidades laborales se encuentran la Organización de las Naciones Unidas (ONU, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Vacantes internacionales en salud para marzo de 2026

Las oportunidades profesionales disponibles en marzo de 2026 abarcan áreas como investigación científica, economía de la salud, epidemiología, sanidad animal y políticas públicas. Entre las principales convocatorias destacan:

Naciones Unidas

Consultor Especialista en RAM ambiental y Una Salud



Área: Consultoría médica y ambiental

Licenciatura o maestría en cooperación internacional, salud pública o área afín

Entre 3 y 5 años de experiencia en cooperación internacional, política ambiental o salud pública

Experiencia en gestión y monitoreo de proyectos con múltiples socios

Inglés avanzado oral y escrito

Periodo de postulación: del 6 al 20 de marzo de 2026

Oficial de Asuntos Económicos (Economista de la Salud)



Área: Economía de la salud

Licenciatura o maestría en economía de la salud o políticas sanitarias

Al menos 7 años de experiencia en análisis de financiamiento sanitario o investigación económica

Experiencia en sistemas de seguro social de salud o mecanismos innovadores de financiamiento

Inglés y francés obligatorios

Periodo de postulación: del 1 al 31 de marzo de 2026

ONU convoca reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para frenar escalada en Medio Oriente

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Científico en investigación epidemiológica



Área: Investigación en salud

Doctorado en epidemiología, bioestadística o campo similar

Experiencia en epidemiología del cáncer o análisis de supervivencia

Participación en estudios internacionales multicéntricos

Inglés avanzado y francés deseable

Periodo de postulación: del 11 de marzo al 2 de abril de 2026

Oficial de Financiamiento de la Salud



Área: Economía y políticas de salud

Título o maestría en salud pública o ciencias de la salud

Mínimo 5 años de experiencia en políticas de salud o financiamiento de sistemas sanitarios

Inglés avanzado

Periodo de postulación: del 10 al 23 de marzo de 2026

Laboratory Surveillance Officer



Área: Vigilancia de laboratorio y salud pública

Licenciatura en microbiología, biología o ciencias de laboratorio médico

Experiencia en diagnóstico clínico o salud pública

Conocimientos en diagnóstico molecular (PCR) y manejo de muestras clínicas

Inglés fluido

Periodo de postulación:del 4 al 18 de marzo de 2026

Oportunidades en UNICEF, FAO y OPS para especialistas en salud pública

Otros organismos multilaterales también publicaron convocatorias para especialistas en salud y cooperación internacional:

Consultoría internacional en cobertura de vacunación – UNICEF



Área: salud infantil y desarrollo temprano

Licenciatura o maestría en salud pública, nutrición o salud pediátrica

Experiencia en salud materna, neonatal o emergencias

Inglés avanzado

Periodo: del 10 al 24 de marzo de 2026

Animal Health Specialist – Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura



Área: sanidad animal

Título superior en sanidad animal o ciencias ganaderas

Al menos 5 años de experiencia en enfermedades zoonóticas

Experiencia en desarrollo de políticas y alianzas internacionales

Periodo: del 2 al 30 de marzo de 2026

Es marzo y aún hay chamba en la ONU; abren nuevas vacantes en México con sueldos de hasta 25 mil pesos ¡Prepara el CV! ONU busca talento en México para proyectos de economía circular, derecho y más; te decimos cómo aplicar antes de que cierren las convocatorias. 11 marzo, 2026

Asesor/a de Evidencia Científica – Organización Panamericana de la Salud



Área: políticas sanitarias basadas en evidencia

Maestría en epidemiología o salud pública

Al menos 9 años de experiencia en cooperación técnica y publicación científica

Periodo: del 5 al 26 de marzo de 2026

La Secretaría de Salud invitó a profesionales mexicanos a explorar estas oportunidades, al considerar que la participación del país en organismos internacionales es clave para fortalecer el liderazgo de México en la salud global y contribuir a la solución de los principales desafíos sanitarios a nivel mundial.



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