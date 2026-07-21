Trayectoria EN VIVO del huracán “Fausto” que se formó en el Pacífico

La tormenta tropical Fausto se fortaleció en el océano Pacífico en las últimas horas y durante la mañana de este martes 21 de julio ya es huracán categoría 1, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se trata del primer huracán de la temporada en el Pacífico y se prevé que alcance la categoría 3, con base en la escala Saffir-Simpson.

👉🏻El centro del #Huracán #Fausto de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, se localiza a más de mil kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para #México. pic.twitter.com/bPYTKpBh7b — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 21, 2026

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Trayectoria EN VIVO del huracán Fausto hoy 21 de julio

Aquí podrás seguir en vivo el recorrido del huracán Fausto:

¿Dónde se localiza el huracán “Fausto”?

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el huracán Fausto se localiza a mil kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Hasta el momento no representa peligro para México; sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes (NOAA, por sus siglas en inglés) prevé que tome fuerza durante el resto del martes y tenga mayor intensidad, es decir, que alcance categoría 3 durante las primeras horas del miércoles 22 de julio.

“Los vientos máximos sostenidos son de cerca de las 80 mph (130 km/h) con ráfagas más altas. Se anticipa un fortalecimiento constante o rápido durante los próximos dos días, con un pronóstico de huracán mayor de intensidad para el miércoles”, se pudo leer.

Impacto del huracán “Fausto” en México

Asimismo, se menciona que, más allá de las lluvias, el principal impacto para México se dé en la costa oeste de la península de Baja California Sur durante el miércoles, ya que se espera aumento en las marejadas.

“Es probable que estas marejadas causen condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida”, explicó el Centro Nacional de Huracanes; no obstante, pidieron estar al pendiente del pronóstico del clima, así como de la información que den a conocer las autoridades locales.

Tanto así que el SMN prevé para el 22 de julio oleaje de 1.5 y 2.5 metros de altura, rachas de viento de 20 a 30 kilómetros por hora y chubascos en Baja California Sur.

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