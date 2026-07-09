Un parásito causa un brote de diarrea severo; frutas y verduras de mayor riesgo

Un brote de diarrea alertó a especialistas en Estados Unidos, ya que se han acumulado cientos de casos en los últimos días. La enfermedad es causada por un parásito microscópico llamado Cyclospora que representa retos en la preparación de los alimentos.

Especialistas indican que tanto en frutas y verduras este parásito representa un riesgo, el epicentro del brote se encuentra en Michigan, donde más de mil 200 personas se han enfermado. Ohio también ha registrado cerca de 200 casos.

Otros estados que han presentado casos con brotes de diarrea son los siguientes:

Nueva York

Illinois

Indiana

Carolina del Norte

Texas

Decenas son hospitalizados por brote de diarrea

Más de 40 personas han sido hospitalizadas. El parásito es resistente a la lejía, por lo que puede encontrarse en fuentes de agua como piscinas cloradas y zonas de juegos acuáticos.

Según un estudio, incluso un lavado no logra eliminar por completo el parásito, lo que hace que crezca el riesgo

“Mi interpretación de este estudio es que enjuagar ayuda, pero no es un método fiable”, explicó a CCN, Caitlin Rivers, epidemióloga e investigadora principal del Centro Johns Hopkins

Otras prácticas explicadas en el estudio que pueden ayudar a reducir el riesgo es desechar las hojas exteriores de la lechuga, y frotar las frutas y verduras firmes con un cepillo.

¿Cuáles son los alimentos de mayor riesgo?

Cabe señalar que la lista de alimentos que pueden tener mayor riesgo en este brote de diarrea son

Frambuesas

Albahaca

Ensaladas

Cilantro

Mezclas de frutas

Lechuga

Guisantes

Es importante saber que la ciclosporiasis no se transmite directamente de persona a persona; por lo que no se trata de una enfermedad contagiosa, solo se contrae al comer o beber algo que haya estado contaminado.

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