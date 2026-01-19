inklusion.png Sitio accesible
Choque de combi en Gustavo Baz deja 14 heridos; rutas alternas en Tlalnepantla

Lista de carreras con más alta demanda en la UNAM en 2026

Quienes aspiran a un lugar en la UNAM cada año se enfrentan a una situación compleja; no hay lugares y existen carreras con una enorme demanda.

Escrito por:  Samuel Aguirre

Estas fechas son fundamentales para los alumnos del nivel medio superior debido a que eligen cuál será su futuro, en la UNAM a través del pase reglamentado, miles de alumnos eligen su carrera con base en promedio; mientras que en el examen de admisión, los estudiantes también buscan un sitio en algunas de las carreras tanto de la Universidad Nacional como del Politécnico.

Los jóvenes se alistan para este reto que no es para nada sencillo; pues además de la gran decisión que implica elegir carrera, también deben enfrentar el rechazo que implica no quedarse en el sitio que desean por la enorme demanda que tienen algunas carreras universitarias.

¿Cuáles son las carreras con mayor demanda?

De acuerdo con cifras de la Dirección General de Administración Escolar para este 2026, la carrera con mayor número de solicitudes es medicina; sin embargo, por su número de cupos dejará a miles de estudiantes fuera de ese sueño.

Las cifras son duras e incluso desilusionantes, ya que una enorme cantidad de estudiantes no alcanzará su objetivo, aquí te dejamos una lista de las 10 carreras con mayor demanda y los universitarios que aspiran a un sitio:

  • Medicina

Cupo: 326
Aspirantes. 27,038

  • Derecho

Cupo:1,024
Aspirantes: 13,243

  • Psicología

Cupo: 388
Aspirantes: 10,424

  • Arquitectura

Cupo: 456
Aspirantes: 9,480

  • Enfermaría y obstetricia

Cupo: 558
Aspirantes: 9,268

  • Cirujano dentista

Cupo: 388
Aspirantes: 8,597

  • Administración

Cupo: 715
Aspirantes: 8,050

  • Contaduría

Cupo: 945
Aspirantes: 6,923

  • Veterinaria y zootecnista

Cupo: 200
Aspirantes: 6,465

  • Pedagogía

Cupo: 370
Aspirantes: 5,027

¿Cuántas personas entran a licenciaturas de la UNAM?

A este complicado escenario se suma que todos los años, miles de aspirantes a la Máxima Casa de Estudios buscan un sitio y aunque la la institución no establece un número fijo de aciertos mínimos para ingresar, se establecen de acuerdo con la demanda y el cupo disponible.

El ciclo pasado, la Universidad aceptó a 48 mil 560 alumnos, pero la brecha es enorme, ya que solo 19,554 ingresaron mediante examen de admisión.

