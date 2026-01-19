Lista de carreras con más alta demanda en la UNAM en 2026

Estas fechas son fundamentales para los alumnos del nivel medio superior debido a que eligen cuál será su futuro, en la UNAM a través del pase reglamentado, miles de alumnos eligen su carrera con base en promedio; mientras que en el examen de admisión, los estudiantes también buscan un sitio en algunas de las carreras tanto de la Universidad Nacional como del Politécnico.

Los jóvenes se alistan para este reto que no es para nada sencillo; pues además de la gran decisión que implica elegir carrera, también deben enfrentar el rechazo que implica no quedarse en el sitio que desean por la enorme demanda que tienen algunas carreras universitarias.

¿Cuáles son las carreras con mayor demanda?

De acuerdo con cifras de la Dirección General de Administración Escolar para este 2026, la carrera con mayor número de solicitudes es medicina; sin embargo, por su número de cupos dejará a miles de estudiantes fuera de ese sueño.

Las cifras son duras e incluso desilusionantes, ya que una enorme cantidad de estudiantes no alcanzará su objetivo, aquí te dejamos una lista de las 10 carreras con mayor demanda y los universitarios que aspiran a un sitio:

Medicina

Cupo: 326

Aspirantes. 27,038



Derecho

Cupo:1,024

Aspirantes: 13,243



Psicología

Cupo: 388

Aspirantes: 10,424



Arquitectura

Cupo: 456

Aspirantes: 9,480

Enfermaría y obstetricia

Cupo: 558

Aspirantes: 9,268

Cirujano dentista

Cupo: 388

Aspirantes: 8,597

Administración

Cupo: 715

Aspirantes: 8,050

Contaduría

Cupo: 945

Aspirantes: 6,923

Veterinaria y zootecnista

Cupo: 200

Aspirantes: 6,465

Pedagogía

Cupo: 370

Aspirantes: 5,027

¿Cuántas personas entran a licenciaturas de la UNAM?

A este complicado escenario se suma que todos los años, miles de aspirantes a la Máxima Casa de Estudios buscan un sitio y aunque la la institución no establece un número fijo de aciertos mínimos para ingresar, se establecen de acuerdo con la demanda y el cupo disponible.

El ciclo pasado, la Universidad aceptó a 48 mil 560 alumnos, pero la brecha es enorme, ya que solo 19,554 ingresaron mediante examen de admisión.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.