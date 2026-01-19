Lista de carreras con más alta demanda en la UNAM en 2026
Quienes aspiran a un lugar en la UNAM cada año se enfrentan a una situación compleja; no hay lugares y existen carreras con una enorme demanda.
Estas fechas son fundamentales para los alumnos del nivel medio superior debido a que eligen cuál será su futuro, en la UNAM a través del pase reglamentado, miles de alumnos eligen su carrera con base en promedio; mientras que en el examen de admisión, los estudiantes también buscan un sitio en algunas de las carreras tanto de la Universidad Nacional como del Politécnico.
Los jóvenes se alistan para este reto que no es para nada sencillo; pues además de la gran decisión que implica elegir carrera, también deben enfrentar el rechazo que implica no quedarse en el sitio que desean por la enorme demanda que tienen algunas carreras universitarias.
¿Cuáles son las carreras con mayor demanda?
De acuerdo con cifras de la Dirección General de Administración Escolar para este 2026, la carrera con mayor número de solicitudes es medicina; sin embargo, por su número de cupos dejará a miles de estudiantes fuera de ese sueño.
Las cifras son duras e incluso desilusionantes, ya que una enorme cantidad de estudiantes no alcanzará su objetivo, aquí te dejamos una lista de las 10 carreras con mayor demanda y los universitarios que aspiran a un sitio:
- Medicina
Cupo: 326
Aspirantes. 27,038
- Derecho
Cupo:1,024
Aspirantes: 13,243
- Psicología
Cupo: 388
Aspirantes: 10,424
- Arquitectura
Cupo: 456
Aspirantes: 9,480
- Enfermaría y obstetricia
Cupo: 558
Aspirantes: 9,268
- Cirujano dentista
Cupo: 388
Aspirantes: 8,597
- Administración
Cupo: 715
Aspirantes: 8,050
- Contaduría
Cupo: 945
Aspirantes: 6,923
- Veterinaria y zootecnista
Cupo: 200
Aspirantes: 6,465
- Pedagogía
Cupo: 370
Aspirantes: 5,027
¿Cuántas personas entran a licenciaturas de la UNAM?
A este complicado escenario se suma que todos los años, miles de aspirantes a la Máxima Casa de Estudios buscan un sitio y aunque la la institución no establece un número fijo de aciertos mínimos para ingresar, se establecen de acuerdo con la demanda y el cupo disponible.
El ciclo pasado, la Universidad aceptó a 48 mil 560 alumnos, pero la brecha es enorme, ya que solo 19,554 ingresaron mediante examen de admisión.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.