Marina del Pilar Ávila enfrenta una crisis de credibilidad que amenaza con contaminar a la 4T; en opinión de Mónica Garza

En opinión de la periodista Mónica Garza, el escándalo en el que se ha visto envuelta la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, podría gernerar una ruptura definitiva entre el Partido del Trabajo (PT) y el partido oficial Morena, de cara a las elecciones intermedias de 2027.

Tras la filtración de unos audios en los que la gobernadora acordó una reunión con agentes del FBI en Panamá, el próximo mes de agosto, Marina del Pilar aseguró que habpia caído en una trampa perpetrada por el exmandatario de Baja California, Jaime Bonilla. La gobernadora asegura que Bonilla fue quien le sugirió organizar el encuentro con supuestos intermediarios de autoridades estadunidenses.

La periodista Mónica Garza señala que la gobernadora Marina del Pilar enfrenta una crisis de credibilidad que amenaza con contaminar a la 4T.

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