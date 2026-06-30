Sismo hoy 30 de junio en Sinaloa: Reportan temblor de 6.1 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que la tarde de este martes 30 de junio se registró un sismo de 6.1 al suroeste de Guasave, Sinaloa.

De acuerdo a la información, el movimiento telúrico se presentó a las 13:45 horas (tiempo local). Momentos más tarde, la gobernadora interina de la entidad, Yeraldine Bonilla, informó que no hay reporte de afectaciones hasta el momento.

“Les pedimos mantenerse atentos únicamente a la información emitida a través de canales oficiales. La prevención y la seguridad de las familias sinaloenses son nuestra prioridad”, refirió la mandataria en sus redes sociales.

SISMO Magnitud 6.1 Loc. 116 km al SUROESTE de GUASAVE, SIN 30/06/26 13:45:36 Lat 24.712 Lon -109.130 Pf 5.0 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 30, 2026

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Réplica del sismo en Sinaloa hoy 30 de junio

A las 14:29 horas, minutos después del sismo de 6.1, el SSN informó que se registró otro sismo en Guasave, Sinaloa, ahora de 4.9 de magnitud, por sus características sería una réplica.

Preliminar: SISMO Magnitud 4.9 Loc 30 km al SUROESTE de GUASAVE, SIN 30/06/26 14:29:48 Lat 25.32 Lon -108.57 Pf 10 km pic.twitter.com/xCWbr2kg1j — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 30, 2026

Protección Civil descarta alerta de tsunami tras sismo en Sinaloa hoy

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que tras el temblor de esta tarde no se activó alerta de tsunami, debido a que confirmaron ausencia de variaciones importantes en el nivel del mar.

Asimismo, informaron que las unidades estatales y municipales, así como el Comité Nacional de Emergencia realizan una evaluación preliminar en la zona.

Zonas de México en donde se sintió el sismo de hoy 30 de junio

Las autoridades federales también informaron donde se sintió el sismo de esta tarde, la mayoría de los lugares es en el norte del país:

Guasave, Sinaloa : población lo percibió de manera fuerte; sin reporte de afectaciones

: población lo percibió de manera fuerte; sin reporte de afectaciones Culiacán, Sinaloa : percepción ligera y evacuación de edificios

: percepción ligera y evacuación de edificios Los Mochis, Guasave y la capital del estado de Sinaloa : percepción leve y sin reporte de afectaciones

: percepción leve y sin reporte de afectaciones Baja California Sur : percibido de manera ligera y sin reporte de afectaciones

: percibido de manera ligera y sin reporte de afectaciones Pueblo Nuevo, Durango: no percibido por la población

Ante esto, las autoridades piden a la población mantenerse al tanto de la información oficial.

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