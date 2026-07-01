Carambola en la México-Pachuca y bloqueos que provocan cierre de carreteras hoy 1 de julio

Hoy miércoles 1 de julio se registra tránsito pesado en carreteras y autopistas a consecuencia de bloqueos y aparatosos accidentes. Ante ello Caminos y Puentes Federales (Capufe), así como la Guardia Nacional (GN) alertan de cierres totales y parciales para que los conductores busquen alternativas.

De acuerdo con las autoridades, entre las autopistas más afectadas están la México-Querétaro, México-Cuernavaca, México-Pachuca, Champotón-Campeche y Puebla-Córdoba. Todos los detalles los puedes consultar en el siguiente minuto a minuto.

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¿Qué pasó en la autopista México-Pachuca?

La mañana de este miércoles se registró una carambola y una volcadura en la autopista México-Pachuca, a la altura de San Pedro Xalostoc, Ecatepec, Estado de México (Edomex ), dirección Indios Verdes, Ciudad de México (CDMX). Hasta el momento se reportan cuatro personas lesionadas.

En el accidente se vieron involucradas al menos tres autos particulares y un tráiler. El avance es a vuelta de rueda, por lo que hay filas kilométricas.

¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos hoy?