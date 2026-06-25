México-Puebla con caos: Autopistas y carreteras con bloqueos hoy jueves

La autopista México-Puebla registra avance lento ante la presencia de servicios de emergencia a consecuencia de una persona atropellada, por lo que si estás por tomar esta vialidada u otra carretera, en adn Noticias te decimos los cierres que hay por accidentes y bloqueos.

La Pera, además de la México-Cuernavaca, reportan afectaciones en la circulación por accidentes, así que toma precauciones.

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¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos hoy?

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