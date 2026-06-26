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Transportistas bloquean la autopista México-Puebla; exigen seguridad

Los manifestantes se encuentran en las inmediaciones de la plaza de cobro San Marcos, por lo que hay reducción de carriles en ambos sentidos.

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1 minuto lectura
Escrito por: Majo Santillán González

La circulación en la autopista México-Puebla registra afectaciones la tarde de hoy viernes 26 de junio debido a la presencia de manifestantes en las inmediaciones de la plaza de cobro San Marcos.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), continúa la reducción de carriles en ambos sentidos de la vialidad, lo que genera complicaciones para los automovilistas que transitan por la zona.

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¿Qué está pasando en la autopista México-Puebla hoy?

Transportistas mantienen el bloqueo como forma de protesta para exigir mayor seguridad ante el aumento de asaltos en la autopista.

“Quremos trabajar seguros”, indican.

Las autoridades exhortan a los conductores a manejar con precaución, respetar la señalización y considerar posibles retrasos en los tiempos de traslado.

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