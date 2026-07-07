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/México/Nota

Cuernavaca-Acapulco saturada hoy 7 de julio: Accidentes y manifestantes provocan bloqueos

Tramos de varias carreteras están cerradas hoy martes por bloqueos y aparatosos accidentes

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1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Si estás por tomar rumbo a carretera es mejor que tengas precaución, ya que algunas vialidades como Córdoba-Veracruz, México-Cuernavaca, México-Querétaro y Cuernavaca-Acapulco están cerradas en algunos tramos por bloqueos de manifestantes y accidentes.

La circulación también es complicada por las condiciones climáticas que se reportan en algunas regiones, por lo que se pide a los conductores disminuir la velocidad y manejar con precaución.

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy 7 de junio?

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