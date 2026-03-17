Alertan por fraudes digitales que afectan más a mujeres

En México, los fraudes digitales aumentaron 20% en 2025, lo que encendió alertas entre especialistas en ciberseguridad. Este tipo de delitos ocurre a través de celulares, computadoras y redes sociales, donde delincuentes buscan robar datos personales o dinero sin contacto directo.

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María Fernanda Mazariegos, gerente de Desarrollo de Negocios de Telecom District, señaló para adn Noticias que las mujeres enfrentan mayores riesgos debido a brechas digitales y patrones de uso en plataformas sociales. Ante este panorama, autoridades y organizaciones tecnológicas recomiendan reforzar hábitos de seguridad para reducir vulnerabilidades.

¿Por qué las mujeres son más vulnerables?

Las mujeres, especialmente de generaciones mayores, tienen menor exposición a herramientas digitales financieras. Esto limita la detección de riesgos en plataformas en línea.

Esta situación resulta relevante porque los ciberdelincuentes identifican estos patrones. El impacto se refleja en más casos de fraude, robo de identidad y extorsión digital.

Los fraudes más comunes que afectan a las mujeres

Phishing con correos o mensajes falsos

Estafas en Marketplace o redes sociales

Robo de identidad con perfiles falsos

Acoso digital y pornovenganza

Estos fraudes evolucionan con rapidez. Su impacto afecta tanto la economía como la privacidad de las víctimas, aseguró Fernanda Mazariegos.

Datos que alertan en México

Más de 13 millones de personas sufrieron phishing en el país. Además:



45% de fraudes ocurre en redes sociales

Facebook concentra gran parte de los casos

Mujeres usan estas plataformas para compras y comunicación

Estos datos muestran un problema creciente y los especialistas prevén un aumento si no se refuerza la cultura digital, recalcó lagerente de Desarrollo de Negocios de Telecom District.

Medidas básicas que toda mujer debe aplicar todos los días

Para reducir riesgos, se recomienda:



Activar autenticación de dos factores (2FA)

Descargar apps solo de tiendas oficiales

Evitar enlaces sospechosos

Mantener dispositivos actualizados

No usar Wi-Fi público sin protección

¿Cómo protegerte en redes sociales y contra amenazas como pornovenganza o acoso?

En redes sociales es clave:

Verificar identidades antes de interactuar No compartir contenido íntimo Bloquear y reportar cuentas sospechosas



Si existe amenaza, se debe denunciar. Este tipo de violencia digital tiene consecuencias legales y sociales.

El rol de la inteligencia artificial y el “doble check”

La inteligencia artificial permite crear audios e imágenes falsas. Esto complica la detección de engaños. Por ello, expertos recomiendan el “doble check”:



Confirmar información por otro canal

Desconfiar de solicitudes urgentes

Validar identidades directamente

Este hábito se vuelve esencial. La prevención diaria es la herramienta más efectiva contra los fraudes digitales.