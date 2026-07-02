Muere Kenzo, el tigre de bengala que escapó de un refugio en Edomex

Tras varios días de búsqueda con drones y helicópteros este jueves fue capturado el tigre de bengala Kenzo, pero murió durante el operativo tras intentar atacar a un integrante del equipo especializado.
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Muere Kenzo, el tigre de bengala que escapó de refugio
De acuerdo con los reportes de las autoridades, el tigre de bengala intentó atacar a una persona por lo que fue neutralizado, pero aunque los veterinarios intentaron estabilizarlo para su traslado el ejemplar no sobrevivió.
El tigre había sido ubicado en la pare alta de la comunidad, pero las condiciones de clima complicaron los trabajos de búsqueda y rescate. Las autoridades realizarán las investigaciones necesarias para determinar las circunstancias de la fuga y del operativo.
Características del tigre de bengala
- Aunque los tigres de bengala se encuentran en peligro de extinción, su población ha aumentado.
- Son el segundo tigre más grande del mundo después del Amur o siberiano, los machos miden hasta 3 metros de longitud.
- Son cazadores estratégicos y solitarios, pueden comer hasta 40 kilos de carne en una sola comida
- Es el animal nacional de Bangladesh e incluso aparece en los billetes
- Tienen colmillos que miden hasta 10 centímetros de largo
- Las rayas de cada tigre de bengala tienen un patrón de rayas único
- Los tigres blancos parecen una especie nueva pero son tigres de bengala con una mutación que hace que su pelaje sea blanco y sus ojos azules
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