Muere Kenzo, el tigre de bengala que escapó de un refugio en Edomex

Tras varios días de búsqueda con drones y helicópteros este jueves fue capturado el tigre de bengala Kenzo, pero murió durante el operativo tras intentar atacar a un integrante del equipo especializado.

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Muere Kenzo, el tigre de bengala que escapó de refugio

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el tigre de bengala intentó atacar a una persona por lo que fue neutralizado, pero aunque los veterinarios intentaron estabilizarlo para su traslado el ejemplar no sobrevivió.

El tigre había sido ubicado en la pare alta de la comunidad, pero las condiciones de clima complicaron los trabajos de búsqueda y rescate. Las autoridades realizarán las investigaciones necesarias para determinar las circunstancias de la fuga y del operativo.

¡Fin a la alerta! 🐯 Tras días de intensa búsqueda en Tepetlaoxtoc, #Edomex, capturan a "Kenzo", el tigre blanco de bengala que escapó de un centro de conservación de vida silvestre pic.twitter.com/NERiZVmMIb — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 2, 2026

Características del tigre de bengala

Aunque los tigres de bengala se encuentran en peligro de extinción, su población ha aumentado.

Son el segundo tigre más grande del mundo después del Amur o siberiano, los machos miden hasta 3 metros de longitud.

Son cazadores estratégicos y solitarios, pueden comer hasta 40 kilos de carne en una sola comida

Es el animal nacional de Bangladesh e incluso aparece en los billetes

Tienen colmillos que miden hasta 10 centímetros de largo

Las rayas de cada tigre de bengala tienen un patrón de rayas único

Los tigres blancos parecen una especie nueva pero son tigres de bengala con una mutación que hace que su pelaje sea blanco y sus ojos azules

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