Localizan a enorme tigre prófugo en Edomex

El enorme tigre de Bengala que escapó en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan, municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México (Edomex) ya fue localizado este domingo 28 de junio.

El tigre había escapado de un centro de resguardo ubicado en el municipio y puso en alerta a los habitantes, así como a las autoridades.

#ProtecciónCivilEdoméx participa, junto con instancias federales, estatales y municipales, en el operativo de búsqueda de un tigre que salió del área donde se encontraba bajo resguardo, en el municipio de #Tepetlaoxtoc. pic.twitter.com/NXY0tRZDy9 — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) June 28, 2026

Tigre de Bengala de escapa de instalaciones de la Semarnat

El sábado 27 de junio, Protección Civil del Estado de México y la alcaldesa de Tepetlaoxtoc, Diana Lizbeth Morales Méndez, pidieron a la población del municipio cerrar puertas y ventanas y dar aviso de inmediato a las autoridades en caso de verlo.

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El gran felino estaba bajo resguardo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cuando escapó y con el objetivo de capturarlo nuevamente se implementó un operativo en el que participaron autoridades estatales, Protección Civil y elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

🐅 Alerta en Edomex por tigre prófugo



Un tigre escapó de un centro de resguardo de la Semarnat en Tepetlaoxtoc, lo que activó un operativo de búsqueda con autoridades estatales, Protección Civil y Profepa.



Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, pero se pidió a la… pic.twitter.com/0okHTcgyCO — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 28, 2026

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