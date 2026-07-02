Confirman caso importado de malaria en turista extranjero en Jalisco; autoridades descartan brote

La Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) confirmó un caso importado de paludismo o malaria en un turista extranjero que recientemente visitó el estado. Aunque la noticia genera inquietud entre habitantes y visitantes, las autoridades sanitarias aseguraron que no existe un brote activo ni riesgo de transmisión comunitaria, ya que el paciente fue atendido de manera oportuna, además de que se aplicaron los protocolos epidemiológicos correspondientes.

El caso de malaria en México está relacionado con la intensa movilidad internacional que registra el país durante estas fechas, justo cuando han llegado visitantes provenientes de distintos países.

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¿Qué se sabe del caso de malaria en Jalisco?

De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, el paciente corresponde a un turista extranjero que ingresó al estado. Tras presentar síntomas compatibles con paludismo o malaria, recibió atención médica especializada, se confirmó el diagnóstico mediante estudios de laboratorio, además de que fue aislado conforme a los protocolos de vigilancia epidemiológica, evitando cualquier riesgo de propagación.

La dependencia precisó que se trata de un caso importado, es decir, la infección fue adquirida fuera del territorio nacional y no representa evidencia de transmisión local.

¿Existe riesgo de un brote de malaria en México?

Las autoridades sanitarias fueron enfáticas al señalar que no existe un brote de malaria en Jalisco. Además del tratamiento del paciente, se realizaron acciones de vigilancia epidemiológica y control del entorno para descartar posibles contagios.

La Secretaría de Salud recordó que México mantiene un sistema permanente de monitoreo para detectar oportunamente enfermedades importadas, especialmente durante eventos internacionales.

¿Qué es la malaria y cómo se transmite?

La malaria, también conocida como paludismo, es una enfermedad causada por parásitos del género Plasmodium, los cuales se transmiten principalmente mediante la picadura de mosquitos infectados del género Anopheles.

Principales síntomas de la malria:

Fiebre alta

Escalofríos intensos

Dolor de cabeza

Sudoración abundante

Dolores musculares y fatiga

Náuseas y vómito (en algunos casos).

Especialistas señalan que, si no recibe tratamiento oportuno, la enfermedad puede ocasionar complicaciones graves. Sin embargo, con un diagnóstico temprano y medicamentos adecuados, la mayoría de los pacientes logra recuperarse.

Autoridades mantienen vigilancia sanitaria en Jalisco

La Secretaría de Salud de Jalisco informó que continuará reforzando la vigilancia epidemiológica en aeropuertos, hospitales y centros de atención médica debido al elevado flujo de visitantes internacionales.

Las autoridades reiteraron que el caso permanece controlado, por lo que no existen restricciones para la población ni para los turistas que visitan el estado.

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