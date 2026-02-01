Llega paciente con malaria a hospital de Quintana Roo, viajaba en un crucero

Un pasajero de nacionalidad india, diagnosticado con malaria, fue evacuado de un crucero y trasladado al Hospital Comunitario de Isla Mujeres, en Quintana Roo, informó la Secretaría de Marina (Semar).

La malaria o paludismo es una enfermedad potencialmente mortal causada por un parásito Plasmodium, transmitido por la picadura de un mosquito infectado.



Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

¿Qué se sabe del paciente con malaria?

El reporte del paciente se recibió el 30 de enero y personal naval brindó apoyo para trasladar a un paciente a Puerto Juárez, donde fue recibido por una ambulancia para ser trasladado a un hospital con recibir atención médica.

El paciente con malaria es un menor de edad que presentaba fiebre y plaquetas bajas. Viajaba en el crucero "Harmony of the seas", que se encontraba a 35 minutos de Isla Mujeres.

¿Malaria se contagia de persona a persona?

La malaria no se transmite de persona a persona y los bebés, menores de 5 años, mujeres embarazadas y las niñas, viajeros y quienes tienen VIH o sida corren mayor riesgo.

Los primeros síntomas de la malaria son:

Fiebre

Dolor de cabeza

Escalofríos

Cansancio y fatiga extremo

Convulsiones (caso grave)

Dificultad para respirar (caso grave)

Orina de un color oscuro o con sangre (caso grave)



En caso de no tratarse, el paludismo puede provocar un cuadro clínico grave y provocar la muerte en 24 horas. Los pacientes deben recibir cuidados de emergencia rápidamente, sobre todo si la persona está embarazada, pues se corre el riesgo de parto prematuro o que el bebé tenga bajo peso al nacer.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.