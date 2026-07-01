Denuncian a servidores públicos de un municipio de Jalisco: los acusan de corrupción y abuso de autoridad

La asignación directa de contratos públicos derivó en una denuncia penal en Tlaquepaque, Jalisco, en contra de funcionarios municipales, a quienes se les señala por presuntas irregularidades y conductas ilícitas en el ejercicio de sus funciones. El caso escaló a instancias judiciales tras detectarse un aparente uso indebido de atribuciones en la compra de patrullas para la seguridad local.

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¿Cuáles son las irregularidades y delitos que denunciaron en la compra de patrullas en Jalisco?

Los integrantes del Poder Legislativo local controvirtieron la compra de 60 patrullas adjudicadas de forma directa a la empresa Safe Skann CO. SA de CV, con sede en la Ciudad de México. La acusación formal señala que ocho de cada diez pesos ejercidos por la administración de la demarcación se asignan sin licitación pública previa, violando los criterios de excepción vigentes.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción recibió el expediente penal promovido por el ciudadano Rafael García Íñiguez para deslindar las responsabilidades jurídicas correspondientes. El desglose de las anomalías denunciadas en las partidas presupuestales incluye diversas conductas cuestionables que deberá evaluar la Justicia si se tipifican como delito:

Abuso de autoridad: señala la omisión de los procedimientos de licitación pública obligatorios para el estado.

señala la omisión de los procedimientos de licitación pública obligatorios para el estado. Uso ilícito de atribuciones: imputa la firma de contratos gubernamentales que exceden los techos financieros autorizados.

imputa la firma de contratos gubernamentales que exceden los techos financieros autorizados. Desvío presupuestal: compromete un monto superior a los 64 millones de pesos mediante asignaciones opacas.

¿Qué acciones legales emprenderá el Congreso del Estado de Jalisco ante la opacidad administrativa?

La fiscalización de los recursos públicos requiere la intervención de órganos técnicos para asegurar que las decisiones presupuestales no afecten las arcas de la demarcación. El diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, coordinó la petición para que la Auditoría Superior del Estado revise las cuentas de la actual gestión de Morena. Las anomalías acumuladas en el municipio suman 31 denuncias formales, de las cuales 22 se dirimen ante la Contraloría Municipal y nueve se desahogan en el ámbito penal.

La diputada Brenda Carrera García y el regidor Luis Eduardo Ramírez Pérez advirtieron que la opacidad del ayuntamiento en Tlaquepaque golpea el financiamiento de las obras comunitarias básicas. El bloque denunciante enlistó otras anomalías como la compra irregular de luminarias y gastos superfluos por 38 millones de pesos en actividades recreativas.

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