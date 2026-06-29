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México-Puebla y México-Cuernavaca paralizadas hoy 29 de junio; bloqueos impiden el paso en carreteras y autopistas

Se registran cierres totales y parciales en carreteras y autopistas por los bloqueos hoy lunes

Metadatos del artículo

1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Miles de conductores regresaron a las carreteras y autopistas hoy lunes 29 de junio, pero ya se toparon con problemas en la circulación, sobre todo en la México-Puebla y México-Cuernavaca a consecuencia de bloqueos y accidentes.

Ante los bloqueos varios tramos registran cierres totales y parciales, así que toma precauciones antes de salir de casa. Además, debido al clima lluvioso se recomienda bajar la velocidad, para que lo consideres en tus tiempos.

¿Qué carreteras y autopistas tienen bloqueos hoy?

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