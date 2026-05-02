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Nombran a Yeraldine Bonilla gobernadora interina de Sinaloa

Yeraldine Bonilla asume el cargo tras la solicitud de licencia de Rocha Moya que es investigado por narcotráfico; es la primera gobernadora de Sinaloa.

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Por: Yael Toribio
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