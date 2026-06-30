Muere conductor linchado tras atropellamiento masivo en Los Cabos; autoridades refuerzan seguridad

La tragedia que marcó los festejos por la victoria de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 sumó una nueva víctima. El Ayuntamiento de Los Cabos confirmó la muerte de Roberto Arellano Acevedo, el conductor que permanecía hospitalizado en estado crítico después de que fue “linchado” por una multitud luego de un atropellamiento masivo ocurrido en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Esta información fue confirmada por el secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, quien además informó que el conductor murió después de permanecer bajo pronóstico reservado en el Hospital Juan María de Salvatierra, en la ciudad de La Paz.

Un atropello ocurrió en Baja California Sur durante los festejos por la goleada de México contra Chequia. El incidente dejó aproximadamente 17 personas afectadas. Las autoridades locales están investigando las circunstancias del evento. pic.twitter.com/pyto6T6XPg — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) June 25, 2026

¿Qué pasó durante los festejos del Mundial 2026 en Los Cabos?

Los hechos ocurrieron mientras cientos de aficionados celebraban el triunfo de México sobre Chequia en el boulevard Lázaro Cárdenas, una de las principales vías además de puntos de reunión en Cabo San Lucas.

Conforme a los reportes oficiales, el vehículo conducido por Roberto Arellano quedó rodeado por personas que participaban en los festejos; al intentar avanzar, se registró el atropellamiento un múltiple que dejó 16 personas lesionadas, entre ellas una turista estadounidense.

Posteriormente, el automóvil se impactó contra un poste y tras el choque, un grupo de civiles sacó al conductor del vehículo y lo golpeó severamente.

Los golpes le dejaron lesiones de gravedad por lo que fue trasladado de emergencia al hospital en donde permaneció en coma hasta que las autoridades confirmaron su muerte.

¿Qué medidas tomarán las autoridades para el partido de México hoy?

Después de estos hechos, la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos anunció un operativo especial de seguridad con motivo del siguiente encuentro de la Selección Mexicana.

Este dispositivo comenzará hoy martes 30 de junio a las 17:00 horas y se concentrará principalmente en el boulevard Lázaro Cárdenas, así como en los accesos a la zona turística y el área de la marina de Cabo San Lucas, justo en donde se espera una importante concentración de aficionados.

Las autoridades informaron que se reforzará la vigilancia, se instalarán puntos de alcoholimetría y se aplicará el Bando de Policía y Buen Gobierno, que prohíbe portar objetos punzocortantes, contundentes o inflamables en la vía pública.

La Paz también desplegará un operativo preventivo

De manera paralela, el Ayuntamiento de La Paz confirmó un operativo especial en el Malecón, uno de los sitios con mayor concentración de personas durante los partidos del Mundial. Este dispositivo contará con 70 elementos de la Policía Municipal, quienes trabajarán en coordinación con corporaciones estatales y federales para prevenir incidentes y garantizar la seguridad de los asistentes.

Las autoridades señalaron que, hasta ahora, en La Paz no se han registrado hechos violentos relacionados con las celebraciones mundialistas, por lo que el despliegue tiene un carácter estrictamente preventivo.

Cabe decir que el falleciento de Roberto Arellano Acevedo recrudece el debate acerca de la seguridad durante las celebraciones masivas y los riesgos de que hechos de violencia escalen en cuestión de minutos. Mientras miles de aficionados se preparan para apoyar nuevamente a México, el llamado de las autoridades es claro: celebrar con responsabilidad para evitar que el deporte vuelva a verse empañado por una tragedia.

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