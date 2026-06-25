¡Festejo por trunfo de México frente a Chequa termina en tragedia! Atropellamiento masivo deja heridos en Baja California Sur

La fiesta tras la victoria de México frente a Chequia se convirtió en tragedia en Los Cabos, Baja California Sur, después de un atropellamiento masivo del que se reportan de manera preliminar al menos 17 personas heridas.

El triunfo de la Selección Mexicana hizo que los aficionados se aglomeraran en el bulevar Lázaro Cárdenas de Cabo San Lucas, sin embargo la celebración se salió de control y terminó en un hecho lamentable.

Un atropello ocurrió en Baja California Sur durante los festejos por la goleada de México contra Chequia. El incidente dejó aproximadamente 17 personas afectadas. Las autoridades locales están investigando las circunstancias del evento. pic.twitter.com/pyto6T6XPg — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) June 25, 2026

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¿Qué se sabe del atropellamiento masivo en Baja California?

El atropellamiento masivo ocurrió aproximadamente a las 21:05 de la noche cuando un conductor no pudo pasar sobre el bulevar turístico y posteriormente los aficionados ejercieran presión sobre el vehículo.

Al verse rodeado, el conductor pisó el acelerador y atropelló a varios aficionados para terminar estrellado y brutalmente golpeado por los testigos.

¿Qué pasó con el conductor tras el atropellamiento masivo?

La Dirección General de Seguridad Pública de Los Cabos informó que el conductor fue detenido en el sitio y trasladado bajo custodia policial para recibir atención médica a consecuencia de las lesiones. Fue puesto a disposición de la autoridad ministerial competente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

¿Cuál es el estado de salud de los heridos por el atropellamiento masivo?

El Ayuntamiento de Los Cabos informó que se brinda atención médica a 17 personas, incluyendo al conductor de la unidad involucrada: 10 en el IMSS (8 mujeres y 2 hombres), 3 en el Hospital General, 2 en el Hospital San Luke’s, 1 en AMC y 1 persona más bajo código de emergencia.

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