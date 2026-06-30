Bloqueos provocan cierres en carreteras y autopistas hoy 30 junio

Hoy martes 30 de junio varias carreteras y autopistas están saturadas a consecuencia de los bloqueos, sin mencionar la presencia de lluvia, lo que provoca que el avance de los automóviles sea más lento.
A estas problemáticas se unen los accidentes viales, los cierres provocados por obras de mantenimiento y las fallas mecánicas, por lo que si tienes que salir te recomendamos hacerlo con anticipación.
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¿Qué autopistas y carreteras reportan bloqueos hoy?
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