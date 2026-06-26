La calidad del aire en CDMX es mala, ¿habrá Doble Hoy No Circula?

La contaminación ambiental afecta a las grandes ciudades y en la CDMX siempre hay contingencia por la industria y porque diariamente circulan miles de vehículos que emiten contaminantes y hoy la calidad del aire es mala y el riesgo es alto.

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¿Qué tan contaminado esta el aire en CDMX?

De acuerdo con el análisis del Sistema de Monitoreo Atmosférico hoy la calidad del aire es mala y el nivel de riesgo es alto por las partículas contaminante PM10.

Estas partículas contaminantes provocan daños a la salud a corto y largo plazo, desde irritación en nariz, ojos y boca hasta asma, bronquitis y enfermedades cardiovasculares, por ello es importante revisar siempre cómo está la calidad del aire para en caso de ser necesario usar cubrebocas y evitar realizar actividades al aire libre durante las horas de mayor concentración de contaminantes.

¿Activarán la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

Hasta el momento no se tiene previsto que de active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula debido a que las partículas contaminantes no rebasan los 150 puntos.

Por ahora, el Hoy No Circula aplica de manera normal y no pueden transitar en las 16 alcaldías de CDMX y en los municipios de Edomex los vehículos:

Holograma 1 y 2

Engomado azul

Terminación de placa 9 y 0

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