Evita el corralón y la multa; así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 26 de junio

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que este viernes 26 de junio el programa Hoy No Circula aplicará para los autos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0 así como los que tengan holograma 1 y 2, esto dentro de toda la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

De acuerdo con lo estipulado por las autoridades correspondientes, las restricciones de circulación comienzan a partir de las 05:00 de la mañana y se mantendrán activas hasta las 22:00 horas, esto con la finalidad de evitar la emisión de más gases contaminantes.

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¿De cuánto es la multa por el Hoy No Circula?

Es importante mencionar que la multa por no respetar el programa Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex, puede ir de los 2 mil 346 hasta los 3 mil 519 pesos, los cuales se deberán pagar para poder seguir circulando en las calles y avenidas de las entidades.

Las autoridades y oficiales de tránsito, están completamente facultados para remitir al corralón al vehículo infractor, lugar en el cual se deberá hacer el pago correspondiente de la multa presentando documentación oficial que avale como tuyo la unidad.

Autos exentos al Hoy No Circula

Más allá de las restricciones que se aplican por el Hoy No Circula tanto en la CDMX como en el Edomex, la CAMe establece que hay un grueso de la población que está exento a cumplir con este programa de movilidad. Estos autos son:

Eléctricos

Híbridos

Motocicletas

Autos con placas de persona con discapacidad

Autos con holograma exento

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Los municipios del Estado de México en los que aplica el Hoy No Circula son:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

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