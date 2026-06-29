Clima 29 de junio: CDMX y Edomex amanecen con lluvia por ondas tropicales 12 y 13

Hoy lunes 29 de junio se espera un clima lluvioso en la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), así como la zona centro del país debido a las ondas tropicales números 12 y 13, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las lluvias estarán acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que se recomienda a la población cargar su paraguas o impermeable. Sin embargo el mal clima no solo se registrará en la zona centro, sino también en el norte y sur de México.

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¿En qué estados lloverá hoy 29 de junio?

Las dos ondas tropicales provocarán fuertes lluvias en 24 de los 32 estados del país, es decir que la mayoría del país registrará inundaciones y encharcamientos.

Guerrero

Sinaloa

Chihuahua

Coahuila

Durango

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Estado de México

Oaxaca

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Nayarit

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Morelos

Ciudad de México

Tamaulipas

Veracruz

México en alerta por formación de ciclones

México también mantiene bajo vigilancia dos zonas de baja presión que tiene probabilidad de fortalecerse a ciclones tropicales. Una de ellas se ubica al suroeste de la península de Baja California, que incrementó a 50% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y a 60% en siete días.

La zona de baja presión al suroeste de la península de #BajaCalifornia incrementó a 50% su probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas. Zona de baja presión frente a la costa sureste de los Estados Unidos, mantiene 10 % de prababilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas. pic.twitter.com/bYLrJXI2ty — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 29, 2026

La segunda se encuentra frente a la costa sureste de Estados Unidos y mantiene 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días. Se localiza a mil 870 kilómetros al noreste de las costas de Quintana Roo.

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