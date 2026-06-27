Clima en México: Prevén lluvias muy fuertes en cuatro estados para hoy 27 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para hoy sábado 27 de junio de 2026, lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del país, debido a una circulación ciclónica, una línea seca, la onda tropical número 12 y divergencia en altura.

Las precipitaciones más intensas se esperan en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. En tanto, la onda de calor continuará en zonas de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, aunque concluirá este día en Durango, Sinaloa y Nayarit.

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¿Dónde lloverá hoy?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (este), Oaxaca (suroeste, norte y noreste), Veracruz (sur) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (este y sur), Nayarit (norte y sur), Zacatecas (sur), Jalisco, Colima, Michoacán (norte, centro y suroeste), Guanajuato (oeste y sur), Querétaro (sur), Hidalgo (suroeste), Puebla (norte), Tlaxcala (noroeste), Estado de México (norte y oeste), Ciudad de México, Morelos y Tabasco (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Yucatán y Quintana Roo.

Calor en México 27 de junio 2026

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Chihuahua (oeste y noreste), Sinaloa (norte), Coahuila (suroeste) y Oaxaca (sureste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco (noroeste), Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte), San Luis Potosí (este), Veracruz, Puebla (suroeste) y Morelos.

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