Los Reyes Ixtacala bajo el agua por tromba en Tlalnepantla; bomberos evacúan a habitantes

Decenas de casas y vehículos quedaron bajo el agua en la zona Los Reyes Ixtacala tras la tromba registrada el sábado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex) que provocó el desbordamiento del Río de los Remedios.

Después de que por varias horas los vecinos permanecieran incomunicados y sin ayuda, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron a la unidad habitacional Paseo del Ferrocarril, donde de reportan las mayores afectaciones.

🌧️ Vecinos despiertan bajo el agua



Al menos 50 viviendas y 104 departamentos en la colonia Reyes Ixtacala, Tlalnepantla, permanecen inundados desde la noche del sábado.



Vecinos denuncian que el cárcamo no funciona y que el agua brota de las coladeras, alcanzando hasta un metro… pic.twitter.com/I1JL272ttU — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 28, 2026

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Los bomberos arribaron en lanchas y evacuaron a los habitantes, empezando por las personas adultas mayores y enfermos. Pese a que el nivel del agua superaba el metro de altura en varias calles, los elementos sacaron en camillas a los más vulnerables y les proporcionaron apoyo.

¿Cuántas casas y autos fueron afectadas por las inundaciones en Los Reyes Ixtacala?

De acuerdo con los primeros reportes, más de 30 automóviles y 104 departamentos y casas fueron afectadas por las severas inundaciones. Asimismo, los siete andadores y 18 entradas sobre Paseo del Ferrocarril están bajo el agua.

¿Dónde están los albergues en Los Reyes Ixtacala?

Para apoyar a las familias de Los Reyes Ixtacala, las autoridades habilitaron cuatro albergues en Casa de Día “Karol Wojtyla, Auditorio “EDUCAM”, Subsistema San Isidro Ixhyatepec y CDC “Bosques Ceylán.

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