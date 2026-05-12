Tanto la Ciudad de México (CDMX) como el Estado de México (CDMX) tuvieron graves afectaciones tras los desbordamientos del Río de los Remedios y Río Hondo, que alcanzaron su capacidad máxima después de las lluvias registradas la noche del 11 de mayo.

Personal de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) trabajó a marchas forzadas en la limpia de las calles, mientras que personal de Protección Civil y el equipo del Escuadrón Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) ayudó a los conductores y peatones varados.

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Desbordamiento del Río Hondo

La gran tormenta nocturna desbordó el Rio Hondo y afectó la zona de Pastores y Las Armas del municipio de Naucalpan, Edomex, así como los límites con la alcaldía Azcapotzalco y la avenida 16 de septiembre con inundaciones. La acumulación de agua no solo provocó pérdida total a conductores, sino también un socavón en la calle Zumpango.

🚨 Lluvias intensas provocan la noche del lunes el desbordamiento del Río Hondo en #Naucalpan, inundando vialidades en la avenida Las Armas —en los límites con Azcapotzalco— y la avenida 16 de Septiembre.

Vecinos reportan también un socavón en la calle Zumpango, colonia Estado de… pic.twitter.com/CBK820YrgZ — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) May 12, 2026

Azcapotzalco y Tlalpan bajo el agua por desbordamiento del Río de los Remedios

El desbordamiento del Rio de los Remedios provocó inundaciones en la Calle 23 de abril y Calzada de la Naranja, colonia San Pedro Xalpa, Azcapotzalco.

Las lluvias también provocaron cierres en la circulación en el bajo puente de Picacho-Ajusco y parte de Periférico.

¿Cuáles fueron las calles más afectadas por las lluvias?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) otras zonas afectadas por las lluvias fueron las siguientes:

Calzada de Tlalpan y Galeana, Tlalpan

Antiguo Camino a San Mateo y Acueducto, Xochimilco

Madre Selva, esquina 16 de septiembre, Xochimilco

Avenida Zacatepetl, colonia Jardines del Pedregal, Tlalpan

Avenida Pirules, esquina José María Morelos y Pavón, Álvaro Obregón

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