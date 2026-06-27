Confirmado en Jalisco: cambiaron la edad y requisitos del programa Mi Primera Renta para jalisciences

El programa Mi Primera Renta en Jalisco extendió su límite de edad hasta los 29 años y sumó tres nuevos municipios a su cobertura para facilitar que los jóvenes logren rentar una vivienda e independizarse.

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¿Cuáles son los cambios de edad y requisitos del programa Mi Primera Renta aprobado en Jalisco?

La Junta de Gobierno del Instituto Jalisciense de la Vivienda autorizó modificar las reglas para ampliar el beneficio económico al grupo de 25 a 29 años. El subsidio entrega un apoyo financiero de 2 mil 500 pesos al mes por un semestre, con posibilidad de extenderse por dos meses más. La postulación al programa piloto es completamente gratuita y busca agilizar el proceso de emancipación familiar frente a las complicaciones actuales del mercado inmobiliario.

¿Qué nuevos municipios se incorporaron al programa del Instituto Jalisciense de la Vivienda y por qué?

La dirección general del Instituto Jalisciense de la Vivienda, encabezada por Luis Guillermo Medrano Barba, determinó ampliar la cobertura geográfica original debido a la alta demanda detectada en la plataforma digital y a las solicitudes recibidas de diversas regiones. De acuerdo con los datos demográficos del Inegi, estas demarcaciones registran las mayores concentraciones de población joven en el estado después de los cuatro municipios iniciales, por lo que se sumaron formalmente al beneficio de vivienda:

Tonalá

El Salto

Puerto Vallarta

Estas tres demarcaciones territoriales expanden el padrón de beneficiarios que originalmente se diseñó de forma exclusiva para la Zona Metropolitana de Guadalajara. Las reglas de operación previas limitaban los registros a los jóvenes arrendatarios que habitaran en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque.

¿Cómo comprobar el arrendamiento ante el Instituto Jalisciense de la Vivienda con las nuevas reglas?

La flexibilización de los trámites eliminó la obligación de presentar contratos inscritos ante el Instituto de Justicia Alternativa. Para acreditar el estatus de inquilino bastará con un contrato simple firmado por arrendador y arrendatario, adjuntando copias de sus identificaciones oficiales. El padrón completo pretende beneficiar a mil 100 personas que ganen un máximo de dos salarios mínimos mensuales y no posean casa propia.

La entrega de la documentación debe completarse de forma digital en el portal de internet oficial mediante archivos legibles:

Identificaciones y Clave Única: requiere la identificación oficial vigente y la CURP en su formato más reciente.

requiere la identificación oficial vigente y la CURP en su formato más reciente. Comprobación de ingresos económicos: recibos de nómina, carta laboral o un escrito libre bajo protesta de decir verdad donde se especifique la actividad realizada.

recibos de nómina, carta laboral o un escrito libre bajo protesta de decir verdad donde se especifique la actividad realizada. Cuenta de depósito bancario: a nombre del participante activada para banca electrónica, donde la Tarjeta Única Jalisco sirve como opción válida.

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