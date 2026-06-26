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/México/Nota

Vaguada y onda de calor provocarán lluvias y altas temperaturas en algunos estados

El clima en el país se verá afectado por varios fenómenos meteorológicos que provocarán lluvias y altas temperaturas en diferentes estados.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cuál será el pronóstico del tiempo y aunque algunos estados se verán favorecidos por el clima cálido en otros se tienen previstas lluvias y para que tomes previsiones, te decimos cómo será en tu ciudad.

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¿En qué estados hará calor hoy?

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso con temperaturas de entre 30 a 45°C prevaleciendo la onda de calor en:

  • Baja California
  • Chihuahua
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Sinaloa
  • Coahuila
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Durango
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo
  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Veracruz
  • Puebla
  • Morelos

Estados de México donde habrá lluvias hoy?

Por otro lado, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y su vaguada asociada en interacción con canales de baja presión y divergencia ocasionarán chubascos y lluvias puntuales en:

  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Edomex
  • Guerrero
  • Chiapas
  • Campeche
  • Quintana Roo
  • Sonora
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Morelos
  • CDMX
  • Tabasco
  • Yucatán
  • Coahuila
  • Nuevo León

Cabe mencionar que las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo y debido al incremento en los niveles de ríos y arroyos puede haber deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

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