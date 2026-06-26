Vaguada y onda de calor provocarán lluvias y altas temperaturas en algunos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cuál será el pronóstico del tiempo y aunque algunos estados se verán favorecidos por el clima cálido en otros se tienen previstas lluvias y para que tomes previsiones, te decimos cómo será en tu ciudad.
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¿En qué estados hará calor hoy?
Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso con temperaturas de entre 30 a 45°C prevaleciendo la onda de calor en:
- Baja California
- Chihuahua
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Coahuila
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Durango
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Veracruz
- Puebla
- Morelos
Estados de México donde habrá lluvias hoy?
Por otro lado, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y su vaguada asociada en interacción con canales de baja presión y divergencia ocasionarán chubascos y lluvias puntuales en:
- Veracruz
- Oaxaca
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Edomex
- Guerrero
- Chiapas
- Campeche
- Quintana Roo
- Sonora
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Morelos
- CDMX
- Tabasco
- Yucatán
- Coahuila
- Nuevo León
Cabe mencionar que las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo y debido al incremento en los niveles de ríos y arroyos puede haber deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
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