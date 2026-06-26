Vaguada y onda de calor provocarán lluvias y altas temperaturas en algunos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cuál será el pronóstico del tiempo y aunque algunos estados se verán favorecidos por el clima cálido en otros se tienen previstas lluvias y para que tomes previsiones, te decimos cómo será en tu ciudad.

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¿En qué estados hará calor hoy?

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso con temperaturas de entre 30 a 45°C prevaleciendo la onda de calor en:

Baja California

Chihuahua

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Coahuila

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Durango

Nuevo León

Tamaulipas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Zacatecas

San Luis Potosí

Veracruz

Puebla

Morelos

Estados de México donde habrá lluvias hoy?

Por otro lado, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y su vaguada asociada en interacción con canales de baja presión y divergencia ocasionarán chubascos y lluvias puntuales en:

Veracruz

Oaxaca

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Edomex

Guerrero

Chiapas

Campeche

Quintana Roo

Sonora

Zacatecas

Aguascalientes

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Morelos

CDMX

Tabasco

Yucatán

Coahuila

Nuevo León

Cabe mencionar que las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo y debido al incremento en los niveles de ríos y arroyos puede haber deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

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