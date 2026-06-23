La Secretaría de Gobernación informó que concluyó la mesa de trabajo con dirigentes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), con quienes llegó a un acuerdo y se comprometieron a no realizar bloqueos en las carreteras del país este miércoles 24 de junio.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que durante el encuentro se reiteró el llamado a respetar el derecho al libre tránsito y destacó que las autoridades han dado respuesta a las principales demandas del sector, además de establecer una ruta de trabajo para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados.

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Concluye la mesa de trabajo en la @SEGOB_mx con los dirigentes de la organización de transportistas AMOTAC. Donde se comprometieron a que el día 24 no habrá bloqueos en las carreteras del país.



En este encuentro reiteramos el llamado a la responsabilidad y a respetar el… pic.twitter.com/9MR0uybl0o — Gobernación (@SEGOB_mx) June 24, 2026

Segob puntualizó que durante la actual administración se han realizado más de 300 reuniones con representantes de los transportistas, en las que se han logrado avances importantes en distintos temas.

Aseguró que continuará privilegiando el diálogo y la construcción de acuerdos.

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