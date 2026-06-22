Qué es la AMOTAC y por qué hacen un megabloqueo en Querétaro, Puebla y varios puntos de México

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), una agrupación nacional que representa a los choferes independientes de carga, pasaje y turismo, convocó a un paro nacional con megabloqueos el próximo 24 de junio en Querétaro, Puebla y otros estados para exigir, entre otras cosas, más seguridad en las carreteras federales y estatales.

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¿Cómo surgió la AMOTAC y cuáles son sus objetivos generales?

La AMOTAC nació oficialmente en septiembre de 2003 en Mérida, Yucatán, impulsada por un grupo de pequeños transportistas entre quienes se encontraban Rafael Ortiz Pacheco, Ramiro González Ávila, Víctor Manuel Neri Rodríguez y el profesor Alejandro Humberto Osorio. El espíritu de su creación respondió a una crítica situación económica arrastrada desde la desregulación del autotransporte federal decretada en 1989. Aquella reforma eliminó las tarifas oficiales de fletes, lanzando a los operadores independientes a una competencia desleal frente a los grandes industriales y cámaras élites del sector.

Ante la falta de una representación legal que protegiera a los denominados “hombres camión”, la agrupación se estructuró con el objetivo primordial de cerrar filas para defender la permanencia y subsistencia del transporte mexicano. Su lucha no persigue el poder político ni privilegios económicos particulares, sino el cumplimiento estricto de las garantías constitucionales. La asociación busca frenar las inspecciones arbitrarias y asegurar que existan reglamentos congruentes para todos los operadores del país, impidiendo que el sector industrial manipule los proyectos y las decisiones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

¿Qué vialidades resultarán afectadas por las movilizaciones del 24 de junio?

Los contingentes de camiones pesados proyectan concentrarse en los principales accesos que conectan al centro de la República Mexicana a partir de las 8:00 horas. Las afectaciones viales complicarán de forma severa el traslado de mercancías y autobuses de pasajeros, concentrando los mayores embotellamientos en tres vialidades estratégicas:

Autopista México-Querétaro: bloqueos y cierres parciales en ambas direcciones de este corredor de alta densidad comercial.

bloqueos y cierres parciales en ambas direcciones de este corredor de alta densidad comercial. Autopista México-Puebla: riesgo de obstrucción total en los carriles federales que enlazan la zona metropolitana con el sur del territorio.

riesgo de obstrucción total en los carriles federales que enlazan la zona metropolitana con el sur del territorio. Autopista Arco Norte: interrupciones interconectoras que bloquean de forma directa el paso hacia las rutas del Bajío.

AMOTAC Puebla La AMOTAC anunció un paro nacional de transportistas con megabloqueos en distintas autopistas y carreteras del país para el 24 de junio. (Facebook AMOTAC Puebla)

¿Cuáles son las demandas de los transportistas detrás del paro nacional?

La movilización y paro nacional de este miércoles 24 de junio obedece a un pliego petitorio histórico que el gremio considera congelado por las dependencias federales, estatales y municipales. Los choferes particulares denuncian pérdidas insostenibles por la inseguridad y los trámites burocráticos ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que congela la entrega de placas y licencias oficiales.

Los operadores independientes exigen la instalación de mesas de trabajo institucionales para resolver las problemáticas críticas de las rutas:

Tarifas oficiales: demandan la regulación inmediata de los servicios de grúas, donde los cobros oscilan entre los 80 mil y 250 mil pesos por liberar camiones retenidos en corralones.

demandan la regulación inmediata de los servicios de grúas, donde los cobros oscilan entre los 80 mil y 250 mil pesos por liberar camiones retenidos en corralones. Extorsiones en retenes: denuncian abusos constantes por parte de corporaciones locales y la Guardia Nacional para tramitar la devolución de herramientas de trabajo.

denuncian abusos constantes por parte de corporaciones locales y la Guardia Nacional para tramitar la devolución de herramientas de trabajo. Reformas legales: solicitan modificar el artículo 133 Bis 3-A de la Ley Nacional de Aguas para eliminar las sanciones penales injustificadas a las unidades que trasladan agua.

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