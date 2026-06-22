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/México/Nota

Las lluvias no dan tregua: Al menos 30 estados se verán afectados este 23 de junio

La lluvia y las altas temperaturas estarán presentes en gran parte del territorio nacional, te recomendamos tomar precauciones.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Omar Gutiérrez

¡No salgas sin paraguas! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que al menos 30 estados de la República Mexicana se verán afectados por lluvias durante este martes 23 de junio de 2026.

Además de lluvias intensas, autoridades alertaron que los aguaceros podrían estar acompañados por descargas eléctricas y caída de granizo, y que además podrían generar encharcamientos e inundaciones, por lo que se recomienda tomar precauciones.

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¿Cómo estará el clima este 23 de junio?

Estados con lluvias intensas:

Estados con lluvias muy fuertes:

  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Hidalgo
  • Puebla

Estados con lluvias fuertes:

  • Nayarit
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Estado de México
  • CDMX
  • Morelos
  • Tabasco
  • Chiapas

Estados con chubascos:

  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Sinaloa
  • Durango
  • Tamaulipas
  • Guanajuato
  • Tlaxcala
  • Campeche
  • Yucatán

Lluvias aisladas en:

Temperaturas máximas para este 23 de junio

Se prevén temperaturas superiores a los 45° C en Baja California y Sonora.

Además, otros estados donde se prevén temperaturas de entre 35° a 45° son:

  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Puebla
  • Morelos
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Durango
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Yucatán
  • Quintana Roo
  • Baja California Sur
  • Sinaloa
  • Chihuahua
  • Coahuila

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