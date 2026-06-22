¡No salgas sin paraguas! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que al menos 30 estados de la República Mexicana se verán afectados por lluvias durante este martes 23 de junio de 2026.

Además de lluvias intensas, autoridades alertaron que los aguaceros podrían estar acompañados por descargas eléctricas y caída de granizo, y que además podrían generar encharcamientos e inundaciones, por lo que se recomienda tomar precauciones.

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¿Cómo estará el clima este 23 de junio?

Estados con lluvias intensas:

Guerrero

Veracruz

Oaxaca

Estados con lluvias muy fuertes:

Jalisco

Colima

Michoacán

Hidalgo

Puebla

Estados con lluvias fuertes:

Nayarit

San Luis Potosí

Querétaro

Estado de México

CDMX

Morelos

Tabasco

Chiapas

Estados con chubascos:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Tamaulipas

Guanajuato

Tlaxcala

Campeche

Yucatán

Lluvias aisladas en:

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Quintana Roo

Temperaturas máximas para este 23 de junio

Se prevén temperaturas superiores a los 45° C en Baja California y Sonora.

Además, otros estados donde se prevén temperaturas de entre 35° a 45° son:

Zacatecas

San Luis Potosí

Puebla

Morelos

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Durango

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz

Tabasco

Yucatán

Quintana Roo

Baja California Sur

Sinaloa

Chihuahua

Coahuila

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