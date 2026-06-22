Hoy lunes 22 de junio comienza una nueva semana y con ella nuevos bloqueos que paralizan la circulación en las carreteras del país. Estos se deben a accidentes, presencia de manifestantes y obras de mantenimiento, así que toma precauciones.

Este lunes, unas de las autopistas más afectadas son México-Cuernavaca y Acatzingo-Cd. Mendoza. En adn Noticias te damos un reporte minuto a minuto.

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