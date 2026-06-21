Tras el paso de Boris y Amanda, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ahora vigila la zona de baja presión que podría transformarse en el ciclón Douglas en el Pacífico Mexicano en los próximos días.

De acuerdo con los pronósticos del SMN, la zona de baja presión ya se ubica al suroeste de la Península de Baja California y mantiene 20% de probabilidad para el desarrollo ciclónico dentro de siete días.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué se sabe del ciclón tropical Douglas?

Aunque actualmente el desarrollo de la zona de baja presión se mantiene en un nivel bajo, tiene potencial para ser una tormenta tropical y esta llevaría por nombre Douglas. El ciclón sería el cuatro de la temporada, de un total de 24 que se esperan.

Se prevé la formación de una zona de #BajaPresión, al suroeste de la #PenínsulaDeBajaCalifornia. Mantiene 20 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en el pronóstico a 7 días ⬇️ pic.twitter.com/surT9ptjY9 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 21, 2026

¿Cuáles son los nombres de los ciclones faltan por formarse en el océano Pacífico?

Amanda

Boris

Cristina

Douglas

Elida

Fausto

Genevieve

Hernán

Iselle

Julio

Karina

Lowell

Marie

Norbert

Odalys

Polo

Rachel

Simon

Trudy

Vance

Winnie

Xavier

Yolanda

Zeke

¿Ciclón Douglas se convertirá en huracán?

Hasta el momento se desconoce si la zona de baja presión se formará como ciclón y si este tendrá la fuerza suficiente para posteriormente ser un huracán.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.