Si habitas en el Estado de México (Edomex) y tienes un auto que fue emplacado antes del 2021 te tenemos noticias importantes, pues de acuerdo con las autoridades estatales, los dueños de vehículos con estas matrículas tienen hasta el próximo 30 de agosto para realizar el cambio de placas correspondientes.

Fue a través del Portal de Servicios al Contribuyente, que se dieron a conocer qué autos deben hacer el cambio de placas en junio de este 2026, esto de conformidad con lo establecido por las autoridades mexiquenses.

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¿Qué autos deben hacer el cambio de placas en Edomex en junio?

De acuerdo con la información dada a conocer por medio del Portal de Servicios al Contribuyente del Estado de México, los autos que deben hacer el cambio de placas en junio son aquellos que fueron emplacados antes del 2021 y que cuenten con terminación numérica 5 y 6.

Es importante mencionar que el calendario fue anunciado por autoridades mexiquenses con la finalidad de evitar aglomeraciones en los centros de atención correspondientes, los cuales están ubicados dentro de cada uno de los municipios del Edomex.

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🪪 Recuerda presentar una identificación oficial vigente y el comprobante correspondiente.#ElPoderDeServir pic.twitter.com/f5m0ASGsXu — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) June 19, 2026

Precio del cambio de placas en el Edomex este 2026

A pesar de lo antes mencionado, es importante señalar que cada auto cuenta con costos específicos en el trámite del cambio de placas en el Edomex, pues de acuerdo con autoridades locales los costos aplican de la siguiente manera:

Cambio de placas en autos particulares: mil 161 pesos

Cambio de placas en motocicletas: 864 pesos

Cambio de placas en vehículos de carga: 2 mil 425 pesos

¿Quiénes son los siguientes que deben hacer el cambio de placas?

Una vez que concluya el mes de junio, los autos que deberán hacer el cambio de placas son los siguientes:

Julio: autos emplacados antes de 2021 y con terminación de placa 7 y 8

Agosto: autos emplacados antes del 2021 y con terminación de placa 9 y 0

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