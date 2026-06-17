El partido México vs Corea del Sur ya se volvió toda una sensación y debido a los miles de fanáticos que se esperan en el Estadio Guadalajara este jueves 18 de junio, muchas calles y vialidades importantes se cerrarán para garantizar la seguridad.

Sin embargo los alrededores del Estadio Guadalajara no serán los únicos, pues también habrá cierres en el Centro Histórico, por lo que se recomienda a los habitantes tomar precauciones ya que la circulación será sumamente complicada.

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¿Qué calles alrededor del Estadio Guadalajara estarán cerradas?

Los cierres viales comenzarán siete horas antes del inicio partido y permanecerán vigentes inclusive después de que haya finalizado.

Laterales de Periférico Poniente

Lateral de avenida Vallarta

Avenida del Bajío

Avenida del Bosque

Avenida Aviación

Avenida Inglaterra

Avenida Vallarta

Periférico Poniente

Avenida Las Torres

¿Cuáles serán los cierres en el Centro Histórico?

Debido a que en el Centro Histórico habrá toda una fiesta mundialista también habrá cierres a sus alrededores:

Morelos

Hidalgo

Liceo

Maestranza

Ramón Corona

A estas restricciones vehiculares se sumará la medida del cierre en el Circuito JVC, entre el acceso a las Villas Panamericanas y la conexión con avenida del Bosque.

¿Por dónde ver el partido México vs Corea del Sur?

El partido México vs Corea del Sur comenzará a las 19:00 horas y los 90 minutos los podrás ver en vivo y gratis a través de la señal de Azteca 7, así como todas las plataformas de Azteca Deportes. La liga es la siguiente.

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