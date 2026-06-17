¡Las lluvias no paran! Se prevén lluvias en al menos 29 estados durante este 18 de junio

Qué no se te olvide el paraguas! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por lluvias en al menos 29 de los 32 estados de la República Mexicana, lo que también traerá descargas eléctricas, caída de granizo y que también podría provocar el desbordamiento de ríos y arroyos, así como deslaves.
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¿Cómo estará el clima hoy 18 de junio?
Estados con lluvias muy fuertes:
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Estado de México
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Estados con lluvias fuertes:
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- CDMX
- Morelos
Estados con chubascos:
- Sonora
- Sinaloa
- Nayarit
- Colima
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Veracruz
- Tabasco
Lluvias aisladas en:
- Campeche
- Quintana Roo
Además, en el caso particular de Chihuahua, se esperan rachas de viento de entre 60 y 80 km/h.
En cuestiones de oleaje, se espera que los más afectados sean Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán.
Temperaturas mínimas y máximas para este 18 de junio
Se prevén temperaturas de más de 45° en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Otros estados donde se prevén altas temperaturas de entre 35° a 45° son:
- Baja California
- Sonora
- Sinaloa
- Chihuahua
- Durango
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Oaxaca
- Veracruz
- Tabasco
- Baja California Sur
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Guanajuato
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
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