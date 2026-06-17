¡Las lluvias no paran! Se prevén lluvias en al menos 29 estados durante este 18 de junio

Qué no se te olvide el paraguas! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por lluvias en al menos 29 de los 32 estados de la República Mexicana, lo que también traerá descargas eléctricas, caída de granizo y que también podría provocar el desbordamiento de ríos y arroyos, así como deslaves.

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¿Cómo estará el clima hoy 18 de junio?

Estados con lluvias muy fuertes:

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Estados con lluvias fuertes:

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

CDMX

Morelos

Estados con chubascos:

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Colima

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Veracruz

Tabasco

Lluvias aisladas en:

Campeche

Quintana Roo

Además, en el caso particular de Chihuahua, se esperan rachas de viento de entre 60 y 80 km/h.

En cuestiones de oleaje, se espera que los más afectados sean Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán.

Temperaturas mínimas y máximas para este 18 de junio

Se prevén temperaturas de más de 45° en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Otros estados donde se prevén altas temperaturas de entre 35° a 45° son:

Baja California

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Baja California Sur

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Guanajuato

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

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