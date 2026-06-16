Hoy martes 16 de junio será un día complicado en cuanto a vialidad debido a los cierres provocados por accidentes y el megabloqueo de transportistas y comerciantes en el Estado de México (Edomex).

Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional ya atienden los incidentes y alertan a los conductores sobre los cierres en vialidades importantes del país.

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¿Qué vialidades afectará el megabloqueo de transportistas en Edomex?

El megabloqueo de transportistas y comerciantes afectará principalmente cinco vialidades, así que toma precauciones:

Lomas verdes

1ro de mayo

Gustavo Baz

Periférico (lateral)

¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?

Autopista La Carbonera-Puerto México

Tras la volcadura de un tractocamión hay cierre de circulación en la autopista La Carbonera-Puerto México, kilómetro 209, dirección La Carbonera .

Capufe señaló que por seguridad, la vialidad permanecerá cerrada la plaza de cobro Los Chorros.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Aut. La Carbonera - Puerto México, km 209, dirección La Carbonera. Cierre a la circulación por atención de accidente (volcadura de tracto camión).



🔘 Por seguridad de las personas usuarias, la Plaza de Cobro Los Chorros, permanecerá cerrada en esa… — CAPUFE (@CAPUFE) June 16, 2026

Libramiento Noreste de Querétaro

Hay carga vehicular en el libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), cerca del kilómetro 16, dirección San Luis Potosí tras un accidente. En la zona se registra carga vehicular, ante la presencia de servicios de emergencia.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), km 16, dirección San Luis Potosí. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular.



Unidades de CAPUFE realizan operativo de vialidad. Atiende las indicaciones viales y maneja con… — CAPUFE (@CAPUFE) June 16, 2026

Autopista Salina Cruz-La Ventosa

Capufe alerta de tormenta eléctrica y lluvia en la autopista Salina Cruz-La Ventosa y pide a los conductores bajar la velocidad y manejar con precaución.

🌧️🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️🌩️

Autopista Salina Cruz - La Ventosa, registra #lluvia y tormenta eléctrica. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 16, 2026

Autopista Agua Dulce-Cárdenas

Se registra presencia de manifestantes en ambos sentidos de la autopista Agua Dulce-Cárdenas, a la altura de la plaza de cobro Sánchez Magallanes, sin cierre a la circulación, de acuerdo con Capufe.

⚠️ PRESENCIA DE MANIFESTANTES ⚠️

Autopista Agua Dulce - Cárdenas, Plaza de Cobro Sánchez Magallanes. Presencia de manifestantes en ambos sentidos, sin cierre a la circulación. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 16, 2026

Autopista La Tinaja-Isla

Hay cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja-Isla, kilómetro 106, dirección La Tinaja, luego del accidente de un automóvil.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista La Tinaja - Isla, km 106, dirección La Tinaja. Reducción de carriles por atención de accidente (automóvil siniestrado). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 16, 2026

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