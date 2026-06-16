Hoy martes 16 de junio será un día complicado en cuanto a vialidad debido a los cierres provocados por accidentes y el megabloqueo de transportistas y comerciantes en el Estado de México (Edomex).
Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional ya atienden los incidentes y alertan a los conductores sobre los cierres en vialidades importantes del país.
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¿Qué vialidades afectará el megabloqueo de transportistas en Edomex?
El megabloqueo de transportistas y comerciantes afectará principalmente cinco vialidades, así que toma precauciones:
- Lomas verdes
- 1ro de mayo
- Gustavo Baz
- Periférico (lateral)
¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?
Autopista La Carbonera-Puerto México
Tras la volcadura de un tractocamión hay cierre de circulación en la autopista La Carbonera-Puerto México, kilómetro 209, dirección La Carbonera .
Capufe señaló que por seguridad, la vialidad permanecerá cerrada la plaza de cobro Los Chorros.
Libramiento Noreste de Querétaro
Hay carga vehicular en el libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), cerca del kilómetro 16, dirección San Luis Potosí tras un accidente. En la zona se registra carga vehicular, ante la presencia de servicios de emergencia.
Autopista Salina Cruz-La Ventosa
Capufe alerta de tormenta eléctrica y lluvia en la autopista Salina Cruz-La Ventosa y pide a los conductores bajar la velocidad y manejar con precaución.
Autopista Agua Dulce-Cárdenas
Se registra presencia de manifestantes en ambos sentidos de la autopista Agua Dulce-Cárdenas, a la altura de la plaza de cobro Sánchez Magallanes, sin cierre a la circulación, de acuerdo con Capufe.
Autopista La Tinaja-Isla
Hay cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja-Isla, kilómetro 106, dirección La Tinaja, luego del accidente de un automóvil.
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